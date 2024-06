Se tensa la relación con Javier Milei: la Iglesia y una misa en apoyo a los comedores

El titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea encabezó este miércoles una misa especial en el Santuario de la Virgen de Caacupé, en el partido bonaerense de La Matanza, "en reconocimiento a las mujeres que sostienen los comedores". Contó con gran convocatorio de fieles y hasta dijeron presente miembros de la barrabrava de Laferrere. Además, lo acompañaron los obispos locales, monseñor Eduardo García y Jorge Torres Carbonel; el obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara; monseñor Marcelo Margni, del obispado de Avellaneda y Lanús; y monseñor Juan José Chaparro, del obispado de Merlo y Moreno.

"Hemos querido en distintos lugares del país, cerquita del Día de la Bandera, poder encomendar especialmente a estas mujeres nuestras, que sirven la comida en nuestros barrios, y que trabajan ya desde temprano", dijo Ojea.

"¿Qué nos mostraba Jesús y sus discípulos, qué es lo que les decían ellos?: que se arreglen como puedan, si tienen hambre que se arreglen pero que se vayan, que nos dejen a nosotros tranquilos, nosotros ya tenemos lo nuestro, le dicen a Jesús despedilos pronto. Los apóstoles se habían olvidado de esta compasión que Jesús había intentado enseñarles: Si tienen hambre que se arreglen", lanzó Ojea durante la misa para hablar así de la realidad que atraviesan muchas familias que no pueden llevar el pan a su mesa. En este sentido, dijo: "Cómo nos ha pegado esta cultura, esta globalización de la indiferencia, esta dureza de corazón, del a mí que me importa. Está tan metido en nosotros, y es tan contrario al evangelio. Cuando pedimos por el pan de cada día, es el pan nuestro, no el mío".

"El pan es nuestro, somos responsables de la necesidad de mi hermano, no me puedo lavar las manos, no me puedo desentender. Cada uno sabe que grado de responsabilidad puede tener", insistió Ojea y destacó principalmente el rol de las mujeres que trabajan en los comedores: "Tienen ese corazón de madre, no solamente son madres de sus hijos, son madres de tantos chicos en el barrio", añadió.

Tensiones dentro de la Iglesia

Desde que Javier Milei asumió como presidente, varios curas villeros esgrimieron sus críticas al modelo económico que propone y llevaron a cabo distintas acciones en favor de los más pobres. Recientemente una serie de misas en las que hubo cánticos militantes desnudaron idas y vueltas entre diferentes agentes de la Iglesia que se contraponen entre tomar partido, alzar la voz y hacerle reclamos al Ejecutivo o mantener a la institución religiosa por fuera de asuntos políticos.