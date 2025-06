El Gobierno salió al cruce de Cristina Fernández de Kirchner: "Desde prisión no recibe bien los números"

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Guillermo Francos minimizó los cuestionamientos de la exmandataria y sugirió, con ironía, que "seguramente desde prisión no debe recibir todos los datos del país", en alusión a las cifras compartidas por Cristina Fernández de Kirchner. "No sé de dónde saca esos números ni quién se los pasa, pero no reflejan la realidad", agregó el funcionario, quien defendió el rumbo del Gobierno al afirmar que "hay una mejora notable en el consumo y un crecimiento significativo del producto bruto interno".