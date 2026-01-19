Mundial 2026: el Gobierno anunció que TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida fue posible gracias a un acuerdo comercial, según explicó el portavoz.

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026", comunicó Adorni en sus redes, y agregó: "Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin".

El breve comunicado del vocero presidencial vino a despejar cualquier tipo de duda respecto a la transmisión gratuita de los partidos de la máxima competición de fútbol luego de que a mediados del año pasado trascendiera que la Casa Rosada evaluaba no comprar los derechos televisivos de la Copa del Mundo . Hubiera sido la primera vez desde 1978.

En agosto de 2025, la posibilidad de no desembolsar los US$7 millones que costaban los derechos había trascendido en medio de la intervención del Ejecutivo sobre los medios públicos con su marcada vocación de ajuste y reorganización interna con miras a una eventual privatización o cierre.

Los antecedentes inmediatos le otorgaban verosimilitud a las versiones, ya que durante 2024 y parte de 2025 el encargado de transmitir los encuentros de la Selección Argentina fue Telefe. Así sucedió durante la Copa América, las eliminatorias para el Mundial 2026 y los amistosos.

Sin embargo, ante el revuelo que la noticia provocó en las redes, Manuel Adorni había salido a desmentir los trascendidos y aseguró que los medios públicos participarían como habitual de la cita mundialista.

“Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso", había sentenciado el vocero a fines de agosto del año pasado, y agregó: "Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, prometió Adorni.

Meses después, la medida fue ratificada por el propio Adorni, que remarcó que el financiamiento de los derechos de televisación no dependerá de las arcas estatales, sino de un acuerdo privado para transmitir la competencia que transcurrirá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Vuelos mundialistas

La noticia llegó días después de que Aerolíneas Argentinas anunciara una nueva oferta de rutas aéreas con servicios directos hacia Kansas y Dallas, dos de las sedes donde competirá la Selección, además de la incorporación de un vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

La programación especial está orientada a cubrir los partidos que disputará la Selección Argentina durante la competencia, con vuelos diseñados para facilitar el traslado de hinchas y delegaciones en las principales sedes estadounidenses.

El equipo de Lionel Scaloni debutará frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el Kansas City Stadium, luego se medirá contra Austria el lunes 22 a las 14 en el Dallas Stadium y allí mismo chocará contra Jordania el sábado 27 desde las 23 para cerrar la zona de grupos.