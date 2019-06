Moyano y su partido; Lavagna y sus circunstancias: un backstage político

Un "detrás de escena" de la política nacional en claves, fue lo que este mediodía llevó Gabriel Conte a la mesa de "Otra Manera", por MDZ Radio, conducido por Santiago Montiveros y equipo.

Además, hizo la cronología del recorrido de un curioso partido político creado por Hugo Moyano, que se activa y desactiva cada tanto. Las claves de la columna de hoy y el audio completo:

1- La Bliblia y el calefón. Se analizó en la radio la columna de Conte en MDZ y los hechos que la motivaron. Se puede leer completa:

2- Lavagna y sus circunstancias. Ni habla de su candidato a vice porque su consenso es con él mismo. Hay dos versiones: que le quita votos a Macri y que les quita votos a todos los otros peronismos satélites que giran alrededor de Cristina Kirchner. Y un tercero: que busca quien compre la idea de su mentor, Eduardo Duhalde, de impulsar un indulto a los empresarios que pagaron las coimas a los funcionarios kirchneristas. La sede ya es sospechosa: un amplísimo local de lujo en donde tuvo su sede la LAN, la línea aerea chilena en Buenos Aires. Lavagna busca despegar, desde arriba. El acto lo organizó Luis Barrionuevo.

3- Sanz, el misterioso Señor No. Que sí, que no, ¿para qué va a la Casa Rosada si después dice que no lo sacan de San Rafael ni con una topadora?

En el monumento a Perón.

4- El partido de Moyano y su familia: una cronología leyendo #DiariosViejos.

EL 12 DE FEBRERO DE 2013 Hugo Moyano activa un partido político propio al que denominó “De la Cultura, la Educación y el Trabajo”. Como se trata de gente a la que les encanta las siglas pasó a ser el PCEyT, de inmediato. Jorge Argüello, exembajador en EEUU, se unió y dijo que “Hugo Moyano es el conductor y líder nacional” y avisó: “Lo hemos creado para ganarle al kirchnerismo”.

¿A QUIENES APOYARON EN 2013? A una lista que se llamó Unidos por la Libertad y el Trabajo, lista 501, con Francisco de Narváez, Omar Plaini y la hija de José Ignacio Rucci, asesinado por los Montoneros. El partido de Moyano le hizo un homenaje a Rucci, formalmente.

EL 24 DE FEBRERO DE 2015 El partido consigue personería política nacional. De tal modo que se ve obligado a formar cuadros. Moyano designa a tres personas para que le den formación política a los cuadros del PCEyT: Su hijo Facundo Moyano, el sindicalista judicial Julio Piumato y Julio Bárbaro.

EL 8 DE OCTUBRE DE 2015, Hugo Moyano y Mauricio Macri, juntos, inauguraron el primer monumento a Juan Domingo Perón que se haya construido en Buenos Aires. Entre las avenidas Paseo Colón y Belgrano y las calles Azopardo y Moreno, cerca de la Casa Rosada, de la CGT y de la Aduana. Estuvieron el fallecido Gerónimo Momo Venegas y Eduardo Duhalde. También el hombre del bombo peronista, Carlos Tula y el hijo de Hugo del Carril, que cantó la marcha peronista de su padre. Macri dijo: “Como dice la marcha, todos unidos triunfaremos”.