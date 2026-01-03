Misiones: El gobierno prorroga la tarifa social de energía

Unas 120 mil familias de Misiones continuarán accediendo a la bonificación del consumo de energía eléctrica, en principio hasta el 30 de abril próximo.

Así lo anunció el gobernador Hugo Passalacqua. El beneficio incluye tanto a usuarios de Energía de Misiones y de las cooperativas eléctricas de toda la provincia.

La medida mantiene una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora.

El decreto apunta a garantizar el acceso al servicio eléctrico a los hogares más vulnerables.

El beneficio alcanza a familias de todo el territorio provincial y busca amortiguar el impacto de los aumentos en el costo de la energía.

El gobernador Hugo Passalacqua, explicó que la prórroga tiene como objetivo “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras”. Así también, asegurar la continuidad del servicio eléctrico en los sectores con mayores dificultades económicas.

Desde el 2017

Desde la Provincia recordaron que la Tarifa Social Provincial se implementó en 2017, cuando Nación avanzó en la eliminación de la Tarifa Social Nacional.

Así lo había señalado el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, al destacar la política sostenida de Misiones para proteger a los usuarios residenciales.

Cómo acceder a la Tarifa Social

En cuanto a los requisitos para acceder y mantener el beneficio, se incluye a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos nacionales, trabajadores en relación de dependencia con ingresos brutos iguales o menores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, titulares de programas sociales, monotributistas sociales, empleados del servicio doméstico incorporados al régimen especial y personas que perciben el seguro de desempleo.

La prórroga provincial cobra especial relevancia frente a los cambios impulsados por el Gobierno nacional. Desde enero de 2026, la administración de Javier Milei avanzó en un recorte de los subsidios a la energía eléctrica, lo que generará un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios domiciliarios.

La medida nacional elimina la segmentación por niveles de ingresos y el Programa Hogar, y establece solo dos categorías: usuarios subsidiados y no subsidiados. Además, redefine el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía con un nuevo criterio central: que el ingreso del grupo familiar sea menor a tres veces la Canasta Básica Total, fijada en $3.641.397.

Quienes superen ese umbral o presenten determinados indicadores patrimoniales pasarán a pagar la tarifa plena.

En Misiones, la preocupación se centra en los usuarios de ingresos medios, que representan alrededor del 15% del total.

De los 250 mil usuarios que tiene Energía de Misiones, el 90% son residenciales, y unos 40 mil podrían perder el subsidio nacional.

En ese contexto, la Tarifa Social Provincial aparece como un respaldo clave para miles de familias misioneras, al sostener un esquema de protección que permite mitigar el impacto de los cambios nacionales y garantizar el acceso a un servicio esencial.