Misiones: con el apoyo libertario, el oficialismo continuará con el control de la Cámara de Diputados

El diputado electo por el Frente Renviador Neo Sebastián Macías asumirá este miércoles como nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones.

Además de contar con el apoyo de su bancada, Macías tendrá el acompañamiento de los legisladores de La Libertad Avanza, quienes en una conferencia de prensa anunciaron el voto en favor del oficialismo.

Macías reemplazará a Oscar Herrera Ahuad, quien renunció a la Cámara para asumir como diputado nacional.

De esta forma, el oficialismo provincial continuará ejerciendo el control de la Legislatura, como viene sucediendo desde 2007; primero con el exgobernador y conductor del Frente Renovador Neo, el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira (2007-2023), y luego con el exmandatario provincial Oscar Herrera Ahuad (2023-2025).

El oficialismo provincial también ocupará la vicepresidencia primera con la diputada Anazul Centeno, mientras que el exintendente de la ciudad de Capioví, Alejandro Arnold, será el presidente del bloque Renovador.

De su parte, en la oposición no trascendió quién ocuparía la vicepresidencia segunda de la Cámara. Todo hace suponer que será un libertario.

Además de la renuncia de Herrera Ahuad, también se aceptará la dimisión del diputado electo libertario Diego Gabriel Hartfield, quien asume como legislador nacional.

Hugo Benítez cumplirá el mandato de Herrera Ahuad. En tanto que, en reemplazo del libertario, asumirá Walter Báez, apoderado de La Libertad Avanza en Misiones.

El expolicía Amarilla

Otro de los que jurará es el ex policía Ramón Amarilla por el partido Por la Vida y los Valores.

amarilla dos

Amarilla fue uno de los cabecillas del reclamo salarial policial de 2024, que incluyó la toma del Comando Radioeléctrico de Posadas y el corte y acampamento en la avenida Uruguay, principal arteria de acceso a Posadas, por más de 45 días.

El ex policía fue detenido en septiembre del año pasado acusado de sedición y conspiración, en la Unidad Penal de Cerro Azul. Desde allí hizo su campaña electoral, logrando el tercer lugar con el 19,9% de los votos, por debajo del Frente Renovador y de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales del 8 de junio pasado. El diputado provincial electo fue liberado una semana después de la celebración de las comicios provinciales.

¿Acuerdo del Frente Renovador con La Libertad Avanza?

Como se mencionara, el espacio del presidente Milei en Misiones confirmó que apoyará la postulación de Sebastián Macías para la presidencia de la Cámara de Representantes y también anunciaron que solicitarán la vicepresidencia primera del cuerpo. “Al partido político ganador de las últimas elecciones provinciales le corresponde la presidencia de la Legislatura Provincial, por ser un principio republicano”, afirmaron desde La Libertad Avanza en conferencia de prensa.

Asimismo, dejaron en claro que no impulsarán candidatos propios para ese cargo: “No vamos a proponer candidatos a la presidencia, pero sí a la vicepresidencia”.

La conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico de Posadas contó con la presencia de los diputados nacionales, provinciales y concejales electos de todos los municipios.

Desde LLA señalaron que pedirán acompañamiento al oficialismo misionero en el Congreso de la Nación para avanzar con los proyectos nacionales sobre la reforma laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.

Fuentes consultadas aseguraron que “la orden” de apoyo al legislador electo Sebastián Macías se produjo luego de la reunión que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo en Misiones primero con el gobernador Hugo Passalacqua y luego con el conductor del Frente Renovador, el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira.