Miranda quiere un frente opositor con todos adentro

"Yo estoy en un sector que apoya la candidatura de Alejandro Bermejo, junto a intendentes y legisladores. Pero se están haciendo esfuerzos para llegar a la unidad y constituir un frente en el que pueda estar Protectora", destacó el diputado nacional Rubén Miranda, quien también gobernó Las Heras entre 2003 y 2015.

En diálogo con "Otra manera", por MDZ Radio, el exintendente destacó la necesidad de crear un frente opositor con todo el peronismo adentro, incluida Anabel Fernández Sagasti, y también su colega en el Congreso José Luis Ramón. De todos modos, remarcó: "Son decisiones que deben tomar quienes tienen la voluntad de ser gobernador".

"A nivel nacional, yo estoy en Alternativa Federal, que también tiene su complejidad para resolver a su candidato. En lo provincial, colaboro mucho con los intendentes y obviamente Las Heras es donde uno tiene su base de militancia", continuó Miranda, antes de referirse a su futuro político.

"Como experiencia política, ser intendente fue lo mejor que me ha pasado. En 2015, pensé que 12 años era bastante y apoyamos a otro candidato. Pero no es algo que me tenga obsesionado, porque hay otros buenos candidatos también como Diego (Martínez Palau) y (Guillermo) Amstutz. Tenemos que aportar renovación también", añadió Miranda.

Si bien considera que 12 años es mucho tiempo para un intendente, justificó la permanencia de algunos compañeros de partido que van por una gestión superior a los 20 años, como Roberto Righi en Lavalle: "Lo que pasa es que (lo que molestó) fue la forma de Cornejo de querer imponer (el límite a las reelecciones)".

Ante la consulta de MDZ, Miranda incluso consideró la posibilidad de que los cuatro intendentes peronistas que van por la re-reelección hayan tomado esa decisión a raíz de la actitud de Cornejo. "Posiblemente no se presentarían estos intendentes", finalizó el diputado nacional.