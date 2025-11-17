"Minería y agricultura son complementarias": la postura de Rodolfo Vargas Arizu en la CEPAL

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , participó esta mañana del encuentro de ministros en la CEPAL en Chile, con el objetivo de aunar criterios latinoamericanos sobre producción, normas y aranceles, según explicó el funcionario en MDZ Radio . Además, se refirió a la conversaciones mantenidas con Federico Sturzenegger tras su visita a Mendoza el viernes pasado.

Vargas Arizu destacó la importancia de estas reuniones para definir el rumbo común de la región: “Siempre son interesantes. "El objetivo es aunar criterios en Latinoamérica de cómo se va a incentivar la producción, de cuáles son las normas que se pueden aplicar, qué libertad se le está dando, cuáles son los aranceles dentro de Latinoamérica, qué es lo conveniente, hacia dónde van los países, cuál es el rasgo característico de cada uno de los países para tener un rasgo en común”. El ministro mendocino asistió al evento junto a sus pares de Río Negro, Entre Ríos y Córdoba.

Consultado sobre los sectores productivos en los que Mendoza centró su atención, Vargas Arizu fue claro: “Nosotros pusimos el foco en general en toda la agroindustria y la ganadería. En Mendoza es muy fuerte la agroindustria, tiene una agricultura muy diversa, hay absolutamente de todo”.

Si bien reconoció que “la vitivinicultura sin duda es la característica de Mendoza”, también mencionó el interés en otros rubros, como la minería, donde Chile tiene “bastante más experiencia que nosotros, sobre todo en cobre”.

Sobre la convivencia de la minería y la agricultura, el ministro fue contundente: “No es que crea que se puede hacer, se debe hacer, y es perfectamente compatible, es complementaria”. Argumentó que “si nosotros queremos hablar de sustentabilidad, la sustentabilidad va creando distintos modos de movimiento de los países, y nosotros tenemos que ir al cobre. Si querés cambiar la matriz energética, tenés que ir al cobre sin lugar a dudas”.

Reunión con Sturzenegger y un disenso puntual en vitivinicultura

El Ministro mendocino habló de las conversaciones que mantuvo con su par nacional, Federico Sturzenegger, en la que abordaron principalmente la desregulación de 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). “En eso coincidimos en el 99%”, afirmó.

Señaló un punto de desacuerdo específico: la decisión de hacer optativo el Sistema de Información Universitaria (SIU) para el sector. “Eso no nos pareció a nosotros como gobierno, no nos pareció a toda la vitivinicultura”, afirmó, revelando que esta postura fue compartida por los ministros de Río Negro, San Juan, Salta y La Rioja.

Vargas Arizu fundamentó su postura con una analogía: “Las normas son para cumplirlas, es como una norma de tránsito, si vos ponés el semáforo en rojo no puede ser opcional”. Explicó que el SIU es crucial “para la trazabilidad” y para comprender las particularidades de cada vino y región, información que “no la puede ver alguien desde Buenos Aires”. El ministro confió en que Sturzenegger reconsideraría la medida, ya que “la industria en su totalidad (…) quiere que eso sea obligatorio”.