CFK volvió a recibir visitas pese a las limitaciones judiciales: ¿Domiciliaria o Instituto Patria?

La exmandataria difundió un nuevo mensaje mientras sigue actuando como si sus restricciones judiciales no existieran y mantiene intacta su influencia en el PJ.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse públicamente este lunes con un mensaje en redes sociales por el Día del Militante. Su aparición vuelve a imponer una pregunta: ¿Cómo es posible que, aun con restricciones vigentes y una tobillera que recuerda su situación procesal, la exmandataria siga recibiendo delegaciones y ejerciendo influencia política como si nada la alcanzara?

La exvicepresdenta recibió a una delegación de economistas del Partido Justicialista. La imagen dice a gritos una cosa, la exmandataria está presa solo en términos formales y la tobillera electrónica es hoy apenas un recordatorio simbólico de una condena que en la práctica parece no impactar en su influencia política.

CFK juega al fleje del sistema judicial Mientras afirma que más de 80 economistas del PJ elaboraron durante 45 jornadas un documento de 400 páginas, en su publicación en X, CFK sostiene que se trata de “una hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será elevada al Partido Justicialista.

Pero la ironía es aplastante, ya que quien dice estar pensando el “modelo económico del siglo XXI” es la misma dirigente que, en los hechos, sigue operando políticamente a pesar de las restricciones derivadas de sus causas judiciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1990550584622022720&partner=&hide_thread=false En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI.



Todos… pic.twitter.com/l1AvAjadNI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 17, 2025 La exvicepresidenta vuelve a presentarse como voz autorizada para advertir que “Argentina enfrenta una encrucijada histórica” y que el país debe abandonar “la macroeconomía del desacuerdo”. Sin embargo, su discurso intenta reconstruir un rol de liderazgo que contrasta con una realidad judicial que debería limitar (o al menos moderar) ese nivel de actividad pública y ese nivel de centralidad política que ella pretende sostener.