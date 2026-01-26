Minería: la expectativa del Gobierno para este año y cómo calificaron el 2025

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantall , calificó como “muy positivo” el balance de 2025 y destacó el inicio de las primeras perforaciones en El Perdido , dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental . Señaló en MDZ Radio que ya se aprobaron más de 60 proyectos de exploración y anticipó que en 2026 se evaluarán otros 71, actualmente en análisis técnico-ambiental.

Shantall subrayó la relevancia de haber alcanzado la etapa de perforación en uno de los proyectos del distrito. “A raíz de eso, iniciar con un proyecto ya perforando no es menor, sabiendo que, como lo hemos dicho desde el principio, los procesos, las etapas de un proyecto minero constan de muchos años”, explicó. En ese marco, remarcó que “ya hayamos tenido las primeras perforaciones de uno de los proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental 1 es importante para nosotros”.

En relación con El Perdido , precisó que la empresa canadiense Kobrea “ya lleva más de 300 metros perforados, en un proyecto que cuenta con todas las condiciones de seguridad, higiene, pudimos verificarlo”. También indicó que el emprendimiento se encuentra próximo a otros proyectos en desarrollo: “Está muy cerca también del proyecto El Burrero y Las Choicas, que también está, la gente de Geometales está trabajando con geofísica”.

Respecto del estado general de los proyectos, explicó que muchos se encuentran en etapas previas. “El resto de los proyectos está completando los papeles, por decirlo de una manera”, sostuvo, y detalló que esos requisitos son “principalmente ambientales”. Según señaló, “lo primero que tenía que hacer era ampliar la línea de base ambiental” y luego avanzar por las etapas de “geofísica, geoquímica” hasta llegar, eventualmente, a “la propuesta de apertura de caminos, o reacondicionamiento de caminos, plataformas, y luego de ello, las perforaciones”.

En ese sentido, Shantall destacó impactos colaterales positivos de la actividad: “Son caminos, y no solamente los aprovecha la empresa minera , los está aprovechando toda la comunidad cercana, los puesteros, la gente que va a pescar, la gente que va a hacer turismo”. Afirmó que se trata de “un sitio donde antes era casi imposible llegar” y que hoy “empieza a traer otros efectos positivos la actividad minera”.

Expectativas para 2026 y evaluación de nuevos proyectos de exploración

De cara a 2026, el funcionario adelantó que el foco estará puesto en la tercera etapa del distrito. “Lo que esperamos para el 2026, con el Distrito Minero Malargüe, en su tercera etapa, con estos 71 proyectos nuevos, estamos evaluándolos”, indicó. No obstante, aclaró que aún se encuentran en análisis: “Todavía está en el área técnica ambiental de la autoridad ambiental minera, haciendo el análisis técnico de todos esos proyectos”. Además, señaló que no todos necesariamente continuarán el proceso: “Hay que analizarlos uno por uno”.

Consultado sobre los proyectos con mayor avance, Shantall mencionó que “el otro proyecto que sigue, que está más avanzado, es El Seguro”, donde “ya habían instalado el campamento y estaban trabajando en la apertura de camino, que ya se encuentra aprobado”. Estimó que “esta temporada van a finalizar con la apertura de camino” y que “seguramente la temporada siguiente tendremos un poco más de novedades”. También nombró a “el proyecto Huemul” y a “Burreo de las Choicas de La Adriana”, donde “se está trabajando mucho”, aunque advirtió que los tiempos dependen de “muchas circunstancias, principalmente técnicas ambientales y logísticas”.

Sobre una eventual expansión hacia un Malargüe Distrito Minero Oriental, al este de La Payunia, explicó que “es una visualización hacia el futuro”, pero aclaró que “todavía no hay nada terminado” y que se trata de procesos que “llevan mucho tiempo de análisis de trabajo”.

Finalmente, al referirse al proyecto San Jorge, recordó que “ya tiene la DIA ratificada por ley” y que los amparos presentados “fueron rechazados por la justicia”. Detalló que la empresa inició trabajos de “infill”, orientados a “obtener más información técnica y geológica del pórfido”, dentro de una etapa vinculada a la factibilidad. También destacó el funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA): “Tenemos casi casi 200 personas inscritas al día de la fecha, y está abierta la convocatoria”, e invitó a la participación ciudadana al afirmar que “si hay alguien que no cree en los controles, bueno, que sea parte de ella, y la UGA es la herramienta para ser parte de los controles”.