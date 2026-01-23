Los hermanos Félix avanzan en la exploración de un área minera de Malargüe

La empresa minera Sierras del Nevado SA, propiedad de los hermanos Emir y Omar Félix, solicitó a la Dirección de Minería de Mendoza un permiso de exploración para un área en el departamento de Malargüe para buscar minerales de primera y segunda categoría. La empresa está enfocada en el cuarzo, donde ya tienen una cantera que fue explotada años atrás.

El pedido salió anunciado en edictos que fueron publicados en el Boletín Oficial el 5 y 14 de enero, bajo el número "EX-2025-03720615" . La solicitud no es nueva, sino que fue pedida el 19 de mayo del 2025.

Allí se solicitó el permiso de exploración de un área llamada Cachauén, en Malargüe, en una zona "fuera de área de reserva". En total son 7.935 hectáreas, dentro de la cual hay unas 100 hectáreas de ese campo -que perteneció al padre de los hermanos Félix - donde se explotaba cuarzo. La propiedad minera no tiene relación con la propiedad de la tierra donde se pretende explorar.

Un dato curioso del edicto es que deberá volver a publicarse corregido en el Boletín Oficial, ya que el área a explorar se menciona que es en San Rafael, cuando en realidad está ubicada en Malargüe. El área está en cercanías del proyecto aurífero (oro) Don Sixto, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver, que está frenado por las restriccione que impone la ley 7722.

Volviendo al edicto, en el aviso se menciona que Catastro Minero verificó que el área "no se superpone con otro permiso existente" y que terceros interesados o superficiarios serán notificados conforme la normativa vigente.

Ganadería y cuarzo

En diálogo con MDZ, el intendente sanrafaelino Félix sostuvo que el terreno actualmente se utiliza para actividad ganadera y que las acciones principalmente se han avanzado "para no tener tener problemas con otras empresas mineras y que no ingresen en la propiedad", en lo que podría ser a futuro una nueva etapa de proyectos mineros al este del departamento.

De hecho, relativizó la actividad minera allí en la zona y sostuvo que están cumpliendo el trámite legal. "Mientras la zona no esté habilitada, no haremos nada", añadió, más allá que la solicitud de exploración es para todo tipo de minerales de primera y segunda categoría.

Omar y Emir Félix al frente, atrás el senador provincial Mauricio Sat Foto: Gentileza /Facebook Omar y Emir Félix al frente. Foto: Gentileza /Facebook

Félix aclaró que el cuarzo se explotó muchos años mientras funcionó Ferroaleaciones Carbometal, pero luego "no fue rentable" la extracción.

El pedido del área es parte de todo el proceso previo antes de avanzar en un posible estudio de Impacto Ambiental para ejecutar un plan de exploración. En los procedimientos mineros es importante el registro temprano de las áreas donde se quiere explorar, pues quien primero lo pide, primero lo obtiene.

Desde el Gobierno informaron a este medio que el permiso de exploración es un paso previo a la publicación de edictos, notificación del superficiario y luego un dictamen de Fiscalía de Estado de concesión si el área está libre. Por eso es que se avanzó "para evitar que otros 'pisen' el terreno".

Malargüe Distrito Minero Oriental

La zona del terreno de los hermanos Félix está hacia el este de La Payunia, en Malargüe, donde el Gobierno Provincial prepara un nuevo bloque de proyectos mineros, particularmente de cobre, pero también de otros minerales, en lo que podría ser la etapa 4 del Malargüe Distrito Minero.

Actualmente están aprobadas con su DIA de exploración las etapas 1 y 2 del Malargüe Distrito Minero Occidental , que acumulan 61 proyectos; y se informó a fines de año que ingresaron a la Autoridad Ambiental Minera 71 proyectos adicionales, correspondientes a la Fase 3 del Distrito Minero Malargüe.

El proponente Impulsa Mendoza elevó a la Dirección de Minería los informes de impacto ambiental de 71 proyectos de exploración, que cubren 87 propiedades, para su evaluación. Ahora, la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental, deberán realizar el mismo proceso que en el MDMO I y II, dando intervención a los distintos organismos sectoriales y con una nueva Audiencia Pública, cuya fecha será comunicada por todos los medios para garantizar la participación ciudadana.

Sobre el lado "oriental", hace algunos meses, el director de Minería, Jerónimo Shantal, dijo a MDZ que avanzan en el estudio por parte de Impulsa Mendoza sobre estas zonas al este de la comuna de Malargüe, donde está por ejemplo la mina Ethel, donde se extraía manganeso. Además, se suman otros minerales que se utilizan en la actividad metalmecánica, como florita por ejemplo.

