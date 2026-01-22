El Gobierno inspeccionó la primera perforación de Malargüe Distrito Minero Occidental

El director de Minería , Jerónimo Shantal, junto a la Policía Ambiental Minera, equipos técnicos geológicos y ambientales, y personal de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, recorrieron el proyecto minero de cobre El Perdido , desarrollado por la empresa canadiense Kobrea , que inició este mes su primera campaña de perforación en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) .

El recorrido del equipo del Ministerio de Energía tuvo como objetivo verificar en terreno el cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente, así como relevar las condiciones de operación de esta nueva etapa exploratoria.

Durante la inspección, las autoridades recorrieron las instalaciones, los accesos, el campamento y las áreas de trabajo, en un proyecto que ya registra más de 250 metros perforados y avances positivos en su programa inicial. El relevamiento incluyó la revisión de procedimientos operativos, manejo ambiental, seguridad y condiciones laborales.

“Ya con más de 250 metros perforados y resultados positivos avanzando, pudimos recorrer todas las instalaciones y verificar el cumplimiento de la normativa minera y ambiental existente. Se trata de un proyecto que incluyó la apertura de caminos, campamentos y el traslado de equipos, con la participación de profesionales en su mayoría de la provincia de Mendoza, con empresas de servicio también locales”, explicó Shantal.

La recorrida forma parte del esquema de control y acompañamiento técnico que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente para asegurar que los proyectos de exploración se desarrollen bajo criterios de legalidad, trazabilidad, responsabilidad ambiental y mejora continua de los estándares operativos.

Controles estatales para la minería

En diciembre, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), el espacio participativo de control y seguimiento de proyectos mineros en la provincia, llevó adelante una inspección técnica integral en el proyecto.

El operativo contó con la participación de técnicos y autoridades de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Policía Ambiental Minera y la Municipalidad de Malargüe.

En ese marco, los equipos técnicos verificaron el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el titular del proyecto, incluyendo el manejo de residuos, el control de procesos erosivos y la protección de áreas consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental.

También se supervisaron aspectos vinculados a la seguridad operativa, como la señalización en obra, el control de velocidad de los vehículos y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos en terreno.

Mineria en Mendoza. El Perdido Malargüe. Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) Mineria en Mendoza. El Perdido Malargüe. Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) Prensa Gobierno

Otro de los ejes de la inspección fue la protección del patrimonio arqueológico, conforme a lo establecido en la actualización del Informe de Impacto Ambiental. Asimismo, se analizaron los criterios técnicos aplicados en la última presentación del Plan de Manejo de Apertura de Caminos, un documento clave para ordenar las tareas de infraestructura inicial.

El Perdido y la exploración de cobre

El Perdido inició este mes su programa de perforación diamantina de fase 1 en un sistema tipo pórfido. Se trata de un hito clave para validar en profundidad el potencial mineral de la zona.

Según explicó el CEO de Kobrea, James Halden, el diseño de los sondajes se basa en trabajos previos de mapeo geológico y de alteración, análisis de densidad de vetillas, muestreo de rocas (rock chips) y estudios geofísicos. Esta integración de información permitió definir con mayor precisión los blancos de perforación.

La fase 1 contempla tres sondajes diamantinos iniciales de 500 metros cada uno, orientados a evaluar el “núcleo” interpretado del sistema bajo una capa lixiviada (leached cap).

Kobrea inició en noviembre pasado la construcción del camino de acceso para la primera fase de exploración en El Perdido, junto con la instalación del campamento y la preparación logística para el programa de perforación diamantina. Estas obras de accesibilidad son centrales para garantizar la operación en condiciones de seguridad, trazabilidad y control.

La puesta en marcha de esta etapa constituye un indicador de avance concreto, necesario para habilitar tanto las perforaciones como la futura infraestructura de apoyo. De confirmarse el potencial del sistema tipo pórfido, El Perdido podría incorporarse a la cartera de proyectos estratégicos que consolidan el rol de Malargüe como distrito minero en expansión, con impacto positivo en empleo, contratación de servicios especializados y desarrollo regional.

Presencia de Kobrea en Mendoza

Kobrea es una compañía canadiense orientada a la exploración de metales base. En Mendoza posee derechos de exploración sobre siete proyectos que suman más de 730 km², posicionando a la provincia como un polo de relevancia para la industria minera vinculada al cobre y metales asociados.

Desde la empresa indicaron que los trabajos en El Perdido forman parte de una estrategia de largo plazo para evaluar y desarrollar recursos minerales en el suroeste de la provincia, un territorio con potencial reconocido y con creciente din