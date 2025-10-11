Milei ya visita Chaco para reforzar la imagen de los candidatos locales de LLA

El presidente Javier Milei participa de un recorrido por las calles céntricas de Resistencia ante la presencia de una multitud.

El presidente Javier Milei continúa este sábado con su agenda de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y encabezará dos actos proselitistas en las provincias de Chaco y Corrientes.

Al mediodía, el mandatario se presentó en Chaco para encabezar un mitín en la Plaza Belgrano de Resistencia, junto al gobernador local, Leandro Zdero y luego participará de un acto de campaña en Corrientes junto a la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo y otros postulantes de La Libertad Avanza (LLA).

Tras su arribo al Chaco la comitiva presidencial recorrió las calles céntricas de Resistencia ante el vitoreo de la multitud que se congregó para recibir al presidente Javier Milei, quien salió del auto que lo llevaba para saludar a la gente a la distancia.

En la previa de la visita del presidente a la capital chaqueña, en las inmediaciones de la Plaza Belgrano, un grupo de manifestantes concurrió al lugar del acto para expresar su rechazo, aunque fueron retenidos por un cordón de seguridad de la Policía local.