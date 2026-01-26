Milei ya está en Mar del Plata para un acto por el tour de la gratitud
El presidente Javier Milei visita la ciudad balnearia como parte del tour para agradecer los votos logrados en las legislativas de octubre. Luego, encabezará la Derecha Fest
Luego de su paso por Davos y en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei arribó a Mar del Plata para retomar el denominado “Tour de la Gratitud”.
El encuentro con el público es a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA). La intención es tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.
