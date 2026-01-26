Milei ya está en Mar del Plata para un acto por el tour de la gratitud

Luego de su paso por Davos y en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei arribó a Mar del Plata para retomar el denominado “Tour de la Gratitud”.

El encuentro con el público es a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA). La intención es tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.