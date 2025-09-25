Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y hablaron sobre los argentinos secuestrados por Hamas

Tras el fuerte respaldo de Donald Trump , Javier Milei mantuvo este jueves por la tarde, en Nueva York , una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , con quien mantiene otra alianza fundamental para su gestión. A su vez, el mandatario visitó la tumba del rabino Lubavitch y cierra su gira por Estados Unidos con reuniones con líderes de organizaciones judías y recibe un premio.

El mandatario argentino apoya fuertemente a Israel, en medio del conflicto en Medio Oriente y en un contexto internacional hostil para Netanyahu debido al reconocimiento de múltiples países al Estado Palestino con el objetivo que pueda desescalar el conflicto en Gaza .

Al respecto, confirmaron que el jefe de Estado habló sobre los argentinos que siguen secuestrados por la organización terrorista Hamas. "En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación", informó oficialmente la Oficina del Presidente.

"Asimismo, intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel", se precisó.

Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni, el canciller Gerardo Werthein y los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).

En el marco de los reclamos para que cese el fuego en Gaza, Netanyahu prometió hoy denunciar a los líderes de los países occidentales que declararon al Estado Palestino y tiene previsto hacerlo público mañana en la Asamblea de Naciones Unidas. “Denunciaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de la Tierra de Israel. Esto no sucederá” afirmó.

Tras esta bilateral, Milei mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Está previsto que a las 22 (hora argentina) regrese al país y aterrice a las 8.30 de este viernes. Si bien todavía no se le conoce la agenda al mandatario para lo que resta de mañana, fuentes oficiales precisaron que el sábado el líder libertario encabezará un evento internacional.

El mandatario dará un discurso a las 12 en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el Predio de La Rural, donde se mostrará con el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.