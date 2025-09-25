A 52 años del crimen de Rucci, Victoria Villarruel aprovechó el homenaje para cruzar a Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel recordó el aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci , exsecretario general de la CGT, y volvió a dejar al descubierto la interna libertaria. A través de su cuenta de X, definió al sindicalista como un hombre de convicciones firmes y se diferenció del gobierno de Javier Milei .

“Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno”, afirmó Villarruel.

En esa línea, la titular del Senado subrayó que “Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social”, y sostuvo que su asesinato “marcó a fuego la historia argentina y dejó una herida profunda que aún interpela a nuestra Nación”.

“A 52 años de su asesinato, acompaño a su familia en el dolor y reafirmo mi compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la Patria frente a la violencia y todo acto de terrorismo”, sumó Villarruel, quien extendió su mensaje a la hija del homenajeado, Claudia Rucci, que fue su funcionaria hasta 2024.

Para cerrar su mensaje, la vicepresidenta reavivó la interna de la cúpula presidencial con un mensaje de unidad nacional, que esconde una crítica a Milei: “Nunca hice distinciones entre las víctimas porque todas ellas merecen el abrazo del pueblo argentino. Y hoy más que nunca debemos trabajar con ahínco para llegar a la unión nacional que nos permita recuperar la Argentina grande y soberana que tuvimos”, lanzó.

Victoria Villarruel recordó a Rucci en X La vicepresidenta volvió a manifestar la crisis que atraviesa la cúpula presidencial.

Victoria Villarruel volvió a despegarse de Javier Milei

Este mismo jueves, Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno nacional al desligarse de la crisis laboral que atraviesa el país. Tras una charla en la Universidad del Salvador, fue interpelada por la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que cerró su planta en Pilar dejando a 300 empleados sin trabajo.

Frente al reclamo, Villarruel negó ser responsable y apuntó directamente al presidente: “Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”, disparó.

“Escucho los reclamos de los trabajadores pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí”, sentenció la vicepresidenta, quien días atrás protagonizó una escena similar en la empresa de neumáticos Fate.