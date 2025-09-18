El Senado rechazó el veto a la ley de los ATN, y siguen las malas noticias para Javier Milei en el Congreso

Qué son los ATN y qué propone la ley que vetó Javier Milei
El Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está contemplado en la Ley de Coparticipación. Esta normativa indica que del total de impuestos coparticipables, el 42,3% quedan para el Gobierno nacional, el 56,6% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN. Este fondo está previsto para administrar situaciones de emergencia, pero lo administra la Casa Rosada.
Con su receta ortodoxa para lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno de Javier Milei decidió no girar los fondos de los ATN a las provincias. Esta decisión provocó un alto malestar en los gobernadores, al punto tal que por primera vez en la historia los 24 mandatarios provinciales firmaron un proyecto de ley para redistribuir esos fondos que el Ministerio de Economía tiene congelados.
En esa ley suma un artículo a la Ley 11.672 de Presupuesto Permanente. Define que el Fondo de ATN debe coparticiparse en forma automática y diaria, al igual que el resto de los recursos, y que “los fondos que lo integren serán considerados parte de la masa coparticipable”.