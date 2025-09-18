El Senado rechazó el veto a la ley de los ATN, y siguen las malas noticias para Javier Milei en el Congreso

Live Blog Post

Nuevamente el Congreso le dará malas noticias a Javier Milei

Luego del revés que la Cámara de Diputados le dio al Gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y financiamiento universitario, el Senado seguirá con las malas noticias para la Casa Rosada.

En la sesión de este jueves, la oposición en la Cámara alta cuenta con los dos tercios necesarios para rechazar el veto a la ley que obliga al Ministerio de Economía a redistribuir los ATN que el Gobierno nacional tiene congelados. Será un nuevo cachetazo para Milei en el Congreso en una semana negra para el oficialismo.

Solo un puñado de senadores libertarios y Carmen Álvarez Rivero (PRO) votarán en defensa del veto. Habrá que ver qué decisión tomen los senadores radicales por Mendoza Mariana Juri y Rodolfo Suarez que responden a Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza. Pero el oficialismo nada podrá hacer para que se rechace este veto.