Uno por uno, quiénes son los senadores que votaron en contra del veto de Javier Milei a los ATN
58 senadores rechazaron el veto de Javier Milei a por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solo nueve votaron a favor y tres se abstuvieron.
Por segundo día consecutivo, Javier Milei recibió un nuevo revés. Ahora, el Senado rechazó su veto a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
58 senadores votaron a favor de la iniciativa, mientras que solo nueve apoyaron la medida presidencial. Por otro lado, hubo tres abstenciones.
Qué senadores se opusieron al veto de Javier Milei a los ATN
A los senadores kirchneristas, se sumó casi todo el radicalismo, gran parte del PRO y los senadores provinciales.
- Guillermo Andrada (UP)
- Daniel Bensusán (UP)
- Stefanía Cora (UP)
- Lucía Corpacci (UP)
- Eduardo De Pedro (UP)
- Juliana Di Tullio (UP)
- Martín Doñate (UP)
- Eugenia Duré (UP)
- Carlos Espínola (UP)
- Anabel F. Sagasti (UP)
- Silvina G. Larraburu (UP)
- Celeste G. Navarro (UP)
- N. del Valle Giménez (UP)
- M. Teresa González (UP)
- Alicia Kirchner (UP)
- Sergio Leavy (UP)
- Marcelo Lewandowski (UP)
- Carlos Linares (UP)
- Florencia López (UP)
- Cristina López (UP)
- Juan Manzur (UP)
- José Mayans (UP)
- Sandra Mendoza (UP)
- Carolina Moisés (UP)
- Gerardo Montenegro (UP)
- José Neder (UP)
- Oscar Parrilli (UP)
- María Pilatti Vergara (UP)
- Mariano Recalde (UP)
- Fernando Rejal (UP)
- Antonio Rodas (UP)
- Fernando Salino (UP)
- Silvia Sapag (UP)
- Sergio Uñac (UP)
- Claudia Zamora (UP)
- Beatriz Ávila (Frente Pro)
- Lucila Crexell (Frente Pro)
- Andrea Cristina (Frente Pro)
- Martín Goerling (Frente Pro)
- Victoria Huala (Frente Pro)
- Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro)
- Edith Terenzi (Frente Pro)
- Maximiliano Abad (UCR)
- Pablo Blanco (UCR)
- Flavio Fama (UCR)
- Eduardo Galaretto (UCR)
- Daniel Kroneberger (UCR)
- Carolina Losada (UCR)
- Martín Lousteau (UCR)
- Stella Maris Olalla (UCR)
- Gabriela Valenzuela (UCR)
- Eduardo Vischi (UCR)
- Víctor Zimmermann (UCR)
- Carlos Arce (Otros)
- José Carambia (Otros)
- Natalia Gadano (Otros)
- Sonia R. Decut (Otros)
- Mónica Silva (Otros)
- Alejandra Vigo (Otros)
Por otro lado, el veto de Javier Milei recibió el apoyo de los siete senadores libertarios, así como los legisladores del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.
Por su parte, se registraron tres abstenciones, de los senadores radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, y del titular del PRO en la Cámara alta, Alfredo De Ángeli. El único ausente en la votación fue el senador Juan Carlos Romero.