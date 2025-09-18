Uno por uno, quiénes son los senadores que votaron en contra del veto de Javier Milei a los ATN

Por segundo día consecutivo, Javier Milei recibió un nuevo revés. Ahora, el Senado rechazó su veto a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ).

58 senadores votaron a favor de la iniciativa, mientras que solo nueve apoyaron la medida presidencial. Por otro lado, hubo tres abstenciones.

A los senadores kirchneristas, se sumó casi todo el radicalismo, gran parte del PRO y los senadores provinciales.

Por otro lado, el veto de Javier Milei recibió el apoyo de los siete senadores libertarios, así como los legisladores del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.

Por su parte, se registraron tres abstenciones, de los senadores radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, y del titular del PRO en la Cámara alta, Alfredo De Ángeli. El único ausente en la votación fue el senador Juan Carlos Romero.