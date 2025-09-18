Presenta:

Uno por uno, quiénes son los senadores que votaron en contra del veto de Javier Milei a los ATN

58 senadores rechazaron el veto de Javier Milei a por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solo nueve votaron a favor y tres se abstuvieron.

Por segundo día consecutivo, Javier Milei recibió un nuevo revés. Ahora, el Senado rechazó su veto a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

58 senadores votaron a favor de la iniciativa, mientras que solo nueve apoyaron la medida presidencial. Por otro lado, hubo tres abstenciones.

Qué senadores se opusieron al veto de Javier Milei a los ATN

A los senadores kirchneristas, se sumó casi todo el radicalismo, gran parte del PRO y los senadores provinciales.

  • Guillermo Andrada (UP)
  • Daniel Bensusán (UP)
  • Stefanía Cora (UP)
  • Lucía Corpacci (UP)
  • Eduardo De Pedro (UP)
  • Juliana Di Tullio (UP)
  • Martín Doñate (UP)
  • Eugenia Duré (UP)
  • Carlos Espínola (UP)
  • Anabel F. Sagasti (UP)
  • Silvina G. Larraburu (UP)
  • Celeste G. Navarro (UP)
  • N. del Valle Giménez (UP)
  • M. Teresa González (UP)
  • Alicia Kirchner (UP)
  • Sergio Leavy (UP)
  • Marcelo Lewandowski (UP)
  • Carlos Linares (UP)
  • Florencia López (UP)
  • Cristina López (UP)
  • Juan Manzur (UP)
  • José Mayans (UP)
  • Sandra Mendoza (UP)
  • Carolina Moisés (UP)
  • Gerardo Montenegro (UP)
  • José Neder (UP)
  • Oscar Parrilli (UP)
  • María Pilatti Vergara (UP)
  • Mariano Recalde (UP)
  • Fernando Rejal (UP)
  • Antonio Rodas (UP)
  • Fernando Salino (UP)
  • Silvia Sapag (UP)
  • Sergio Uñac (UP)
  • Claudia Zamora (UP)
  • Beatriz Ávila (Frente Pro)
  • Lucila Crexell (Frente Pro)
  • Andrea Cristina (Frente Pro)
  • Martín Goerling (Frente Pro)
  • Victoria Huala (Frente Pro)
  • Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro)
  • Edith Terenzi (Frente Pro)
  • Maximiliano Abad (UCR)
  • Pablo Blanco (UCR)
  • Flavio Fama (UCR)
  • Eduardo Galaretto (UCR)
  • Daniel Kroneberger (UCR)
  • Carolina Losada (UCR)
  • Martín Lousteau (UCR)
  • Stella Maris Olalla (UCR)
  • Gabriela Valenzuela (UCR)
  • Eduardo Vischi (UCR)
  • Víctor Zimmermann (UCR)
  • Carlos Arce (Otros)
  • José Carambia (Otros)
  • Natalia Gadano (Otros)
  • Sonia R. Decut (Otros)
  • Mónica Silva (Otros)
  • Alejandra Vigo (Otros)
Así votaron los senadores

Por otro lado, el veto de Javier Milei recibió el apoyo de los siete senadores libertarios, así como los legisladores del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.

Por su parte, se registraron tres abstenciones, de los senadores radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez, y del titular del PRO en la Cámara alta, Alfredo De Ángeli. El único ausente en la votación fue el senador Juan Carlos Romero.

