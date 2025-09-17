Por unanimidad|
El Senado de Mendoza declaró de interés provincial al buceo en altura: de qué se trata
Se aprobó un proyecto de la senadora Jésica Laferte que reconoce al buceo en altura como actividad de interés en Mendoza.
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de la senadora radical Jésica Laferte que declara al buceo en altura como actividad de interés provincial. La propuesta, que ya cuenta con media sanción y será tratada en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo fortalecer esta disciplina como deporte, motor económico y atractivo turístico para posicionar a la provincia en el escenario internacional.
El buceo de altitud se practica en cuerpos de agua ubicados a más de 300 metros sobre el nivel del mar, principalmente en lagos y embalses de montaña. Estas condiciones implican desafíos técnicos particulares, como variaciones en la presión atmosférica, temperaturas más bajas y aguas de deshielo cordillerano de gran transparencia. Gracias a su geografía, Mendoza se ha consolidado como un destino privilegiado para quienes buscan esta experiencia única.
Escenarios mendocinos para el buceo en altura
La provincia cuenta con varios sitios reconocidos para practicar esta actividad. En el Oasis Norte, el embalse Potrerillos es el más popular: ubicado a 1.380 metros de altura, ofrece inmersiones de hasta 35 metros y paisajes subacuáticos que incluyen fondos arenosos, formaciones rocosas, bosques nativos sumergidos y una fauna variada de truchas, pejerreyes y crustáceos.
En el Oasis Sur, destacan embalses como El Nihuil, Agua del Toro, Los Reyunos y Valle Grande, junto con lagunas de altura como Valle Hermoso y El Sosneado, que ofrecen alternativas con distintos grados de exigencia para buceadores locales e internacionales.
Un motor económico y ambiental para la provincia
El buceo en altura no solo atrae a turistas y deportistas, sino que también dinamiza sectores como hotelería, gastronomía, bodegas, transporte y comercios de equipamiento especializado. Actualmente, Mendoza cuenta con al menos cinco centros de formación certificados y más de 1.500 buceadores locales.