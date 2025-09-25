Tensión en la puerta de Carajo: 'Tronco' Figliuolo y Lilia Lemoine se cruzaron a los gritos con un repartidor

Un tenso momento se vivió a la salida del canal de streaming Carajo , cuando la diputada nacional Lilia Lemoine fue abordada por un repartidor de Rappi. El candidato a legislador de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, salió en su defensa con insultos hacia el trabajador y el video se viralizó.

La situación que difundió la propia Lemoine muestra un fuerte cruce entre el conductor de Neura y el repartidor. Todo inicia cuando el repartidor le grita a la libertaria y ella le responde, mientras Figliuolo intenta calmar las aguas, pero termina protagonizando un tenso intercambio.

"Un kuka me atacó... pero no sabía que estaban @tronco y @GordoLeyes saliendo de los estudios de @CarajoStream... menos mal que había un policía y lo salvó", escribió la diputada de Javier Milei.

Tronco y Lilia Lemoine se cruzaron a los gritos con un repartidor

En las imágenes se lo observa al policía calmando al repartidor, quien les grita "te rompo todo" a los libertarios, que estaban a los gritos desde la puerta del canal.

"Te la agarras con una mujer cagón. Puteas a una mujer, ¿a quién vas a romper? ¿Por qué puteas a una mujer?”, fueron los gritos de Tronco hacia el repartidor.