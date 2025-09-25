Tensión en la puerta de Carajo: 'Tronco' Figliuolo y Lilia Lemoine se cruzaron a los gritos con un repartidor
Sergio Figliuolo, conocido como Tronco, salió en defensa de Lilia Lemoine luego de que un repartidor la increpara en plena calle.
Un tenso momento se vivió a la salida del canal de streaming Carajo, cuando la diputada nacional Lilia Lemoine fue abordada por un repartidor de Rappi. El candidato a legislador de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, salió en su defensa con insultos hacia el trabajador y el video se viralizó.
La situación que difundió la propia Lemoine muestra un fuerte cruce entre el conductor de Neura y el repartidor. Todo inicia cuando el repartidor le grita a la libertaria y ella le responde, mientras Figliuolo intenta calmar las aguas, pero termina protagonizando un tenso intercambio.
El cruce entre Lilia Lemoine y Tronco con el repartidor
"Un kuka me atacó... pero no sabía que estaban @tronco y @GordoLeyes saliendo de los estudios de @CarajoStream... menos mal que había un policía y lo salvó", escribió la diputada de Javier Milei.
En las imágenes se lo observa al policía calmando al repartidor, quien les grita "te rompo todo" a los libertarios, que estaban a los gritos desde la puerta del canal.
"Te la agarras con una mujer cagón. Puteas a una mujer, ¿a quién vas a romper? ¿Por qué puteas a una mujer?”, fueron los gritos de Tronco hacia el repartidor.