Javier Milei volvió a agradecerle a Scott Bessent por apoyarlo en la TV estadounidense

Lo hizo a través de X, donde Javier Milei agradeció las declaraciones de Scott Bessent en una entrevista televisiva.

La gira de Javier Milei por Estados Unidos llega a su fin esta semana, y en este marco, el Presidente volvió a agradecerle al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por el apoyo al programa económico del Gobierno argentino.

"Muchas gracias @SecScottBessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del País. La libertad avanza o Argentina retrocede", manifestó Javier Milei en sus redes sociales.

El mensaje reposteó uno anterior del propio secretario del Tesoro, donde Bessent señaló que Milei "está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina. Los mercados no están perdiendo la confianza en él: están mirando por el espejo retrovisor".

"El @USTreasury está decidido a apoyar sus reformas", concluyó el mensaje del secretario del Tesoro, en donde se lo ve en una entrevista televisiva con el medio Fox.