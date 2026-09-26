Milei prepara una semana cargada de anuncios en París y busca convertir el evento en una vidriera mundial
La segunda edición tendrá reuniones con Macron, paneles sectoriales, empresarios y gobernadores de 14 provincias.
Javier Milei viajará a Francia para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, una iniciativa que el Gobierno prepara con una agenda de dos jornadas destinada a mostrar oportunidades de inversión y presentar nuevas medidas. El Presidente llegará a París el miércoles 30 de septiembre y la actividad formal comenzará el jueves 1ro de octubre.
La Casa Rosada pretende que el encuentro tenga un perfil diferente al realizado en Nueva York en marzo, con definiciones más concretas como es el convenio con el GAFI y nuevas disposiciones vinculadas al RIGI. La agenda también incluirá exposiciones sobre sectores que el Gobierno considera centrales para atraer capitales. Los paneles abordarán energía, agroindustria, pesca, economía del conocimiento e inteligencia artificial, con la mirada puesta en inversores europeos y asiáticos.
Milei, Macron y la agenda
El Presidente tendrá una agenda propia dentro de la Argentina Week. Milei mantendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron el jueves por la tarde, mientras que el viernes recibirá una condecoración durante el Paris Economic Forum antes de regresar a la Argentina. La comitiva oficial estará integrada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Fabián Fernández y Juan Bautista Mahiques. La presencia del ministro de Justicia estará relacionada con la firma del convenio previsto con el GAFI.
El Gobierno también confirmó la participación de empresarios de distintos sectores productivos. Horacio Marín, Nicolás Pino, Martín Bosch y Alejandro Bulgheroni asistirán en representación de YPF, Pluspetrol, Vista y Pan American Energy. La organización del encuentro tendrá además una participación más abierta de la prensa. Fabián Fernández formará parte de la delegación oficial como secretario de Comunicación, una diferencia respecto de la edición realizada en Nueva York.
Gobernadores y empresarios confirmados
La Argentina Week contará con una importante presencia de gobernadores. La Casa Rosada consiguió confirmaciones de mandatarios de 14 provincias, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Los gobernadores confirmados son:
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Alfredo Cornejo, Mendoza
Marcelo Orrego, San Juan
Ignacio Torres, Chubut
Rogelio Frigerio, Entre Ríos
Alberto Weretilneck, Río Negro
Jorge Macri, Ciudad de Buenos Aires
Rolando Figueroa, Neuquén
Gustavo Sáenz, Salta
Raúl Jalil, Catamarca
Carlos Sadir, Jujuy
Martín Llaryora, Córdoba
Leandro Zdero, Chaco
Juan Pablo Valdés, Corrientes
Claudio Vidal, Santa Cruz
Desde las provincias aclararon que la participación tendrá como objetivo fortalecer los vínculos con empresas y actores internacionales. Los mandatarios no plantearon su presencia en París como un compromiso para respaldar las iniciativas políticas de la Casa Rosada.