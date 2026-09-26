Milei prepara una semana cargada de anuncios en París y busca convertir el evento en una vidriera mundial

Javier Milei viajará a Francia para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, una iniciativa que el Gobierno prepara con una agenda de dos jornadas destinada a mostrar oportunidades de inversión y presentar nuevas medidas. El Presidente llegará a París el miércoles 30 de septiembre y la actividad formal comenzará el jueves 1ro de octubre.

La Casa Rosada pretende que el encuentro tenga un perfil diferente al realizado en Nueva York en marzo, con definiciones más concretas como es el convenio con el GAFI y nuevas disposiciones vinculadas al RIGI. La agenda también incluirá exposiciones sobre sectores que el Gobierno considera centrales para atraer capitales. Los paneles abordarán energía, agroindustria, pesca, economía del conocimiento e inteligencia artificial, con la mirada puesta en inversores europeos y asiáticos.

EFE Milei, Macron y la agenda El Presidente tendrá una agenda propia dentro de la Argentina Week. Milei mantendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron el jueves por la tarde, mientras que el viernes recibirá una condecoración durante el Paris Economic Forum antes de regresar a la Argentina. La comitiva oficial estará integrada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Fabián Fernández y Juan Bautista Mahiques. La presencia del ministro de Justicia estará relacionada con la firma del convenio previsto con el GAFI.

El Gobierno también confirmó la participación de empresarios de distintos sectores productivos. Horacio Marín, Nicolás Pino, Martín Bosch y Alejandro Bulgheroni asistirán en representación de YPF, Pluspetrol, Vista y Pan American Energy. La organización del encuentro tendrá además una participación más abierta de la prensa. Fabián Fernández formará parte de la delegación oficial como secretario de Comunicación, una diferencia respecto de la edición realizada en Nueva York.

Milei, Javier y Karina, y el ministro Luis Caputo, prescindentes en el tema de las familias y empresas endeudadas con más de 90 días de mora. Getty Images Gobernadores y empresarios confirmados La Argentina Week contará con una importante presencia de gobernadores. La Casa Rosada consiguió confirmaciones de mandatarios de 14 provincias, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.