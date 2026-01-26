Milei en Mar del Plata: "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo"

Luego de su paso por Davos y en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei arribó a Mar del Plata para retomar el denominado “Tour de la Gratitud”.

El encuentro con el público es a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA). La intención es tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.

Milei arribó este lunes por la noche a Mar del Plata y fue recibido por una multitud en las inmediaciones del Hotel Hermitage , donde ingresó junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La visita se dio en el marco de una nueva escala del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que el mandatario recorre distintas ciudades del país junto a la militancia de La Libertad Avanza.

Pese al fuerte despliegue de seguridad, el Presidente logró mantener contacto directo con el público. Vestido con su habitual campera negra, descendió del vehículo oficial, saludó a los presentes con gestos y sonrisas, y se detuvo a firmar camisetas. En la comitiva que lo acompañó también estuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La escena estuvo atravesada por consignas cruzadas. Mientras los militantes oficialistas entonaban “Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo” y coreaban el himno nacional, desde el sector opositor respondían con gritos en contra del jefe de Estado. En ese clima, los seguidores libertarios lanzaron el cántico “¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, en respuesta a las expresiones de rechazo.

La actividad central consistía en una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, pero la masiva convocatoria obligó a frenar la caravana. El avance se volvió imposible y el mandatario terminó improvisando un mensaje desde la caja de una camioneta detenida entre la multitud.

El Presidente llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21.30, acompañado por Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli. La custodia se vio desbordada por la cantidad de personas que rodearon el vehículo, lo que dejó al propio Milei sin posibilidad de continuar la recorrida prevista.

“La camioneta no se puede mover”, fue la frase que sintetizó el momento. Ante esa situación, el jefe de Estado tomó un megáfono y se dirigió a los presentes desde lo alto del vehículo. “Quiero darle las gracias por habernos acompañado”, expresó, visiblemente emocionado, mientras se escuchaban de fondo los cánticos de “Milei, querido, el pueblo está contigo”.

La palabra de Milei

“Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, indicó.

En ese marco, el Presidente subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña y el rumbo económico del Gobierno: “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Asimismo, hizo referencia a las reformas impulsadas en materia fiscal y laboral y señaló: “También hemos aprobado la Ley de Inocencia Fiscal. Todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“A su vez, ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y para la Modernización Laboral, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, precisó el jefe de Estado.

Milei anunció además nuevas iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

“Esto no se queda acá, para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de ley de la Baja de Imputabilidad para los menores que delinquen, porque en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, afirmó.

Asimismo, añadió: “También estamos incrementando todas las penas del Código penal, para que efectivamente el que las hace las pague”.

“Además, estamos mandando una Reforma Tributaria para que cada día baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer”, sostuvo Milei.

Para cerrar, el Presidente reafirmó los objetivos de su gestión y agradeció el acompañamiento recibido: “Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las promesas de campaña del 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025, y vamos a volver a hacer Argentina grande. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Muchas gracias nuevamente, que Dios bendiga a todo Mar del Plata, que las fuerzas del cielo nos acompañen, VLLC!”.

En medio del clima de euforia, un grupo reducido de jubilados se acercó a la zona para manifestar reclamos vinculados a la situación previsional, en contraste con el tono festivo predominante entre los simpatizantes del oficialismo.

La agenda presidencial en Mar del Plata continuará este martes con la participación de Milei en el Derecha Fest, un encuentro que convoca a referentes del espacio libertario y conservador. Además, el mandatario tiene previsto asistir a la función de Fátima Universal, el espectáculo que presenta Fátima Florez en el Teatro Roxy.

Debido a la presencia presidencial, la función fue reprogramada y se adelantará de manera excepcional a las 21. “Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó la actriz, quien además anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado. Incluso dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”.