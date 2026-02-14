Metrotranvía: se adelantan las habilitaciones con "inauguraciones por etapas"

El Gobierno de Mendoza confirmó que se acelera la apertura de nuevas estaciones del Metrotranvía , con dos tramos en obra e "inauguraciones por etapa" que se realizarán durante todo el 2026.

En concreto, la empresa CEOSA - que lleva a cabo las tareas de ampliación - tiene plazo hasta agosto del 2027 para concluir la extensión del tren eléctrico. Pero lo cierto es que los tiempos se acortaron porque se compraron todos los materiales en la fase inicial.

" Se van a hacer inauguraciones por etapas antes de fin de año ", expresaron desde el Ejecutivo a MDZ. Previamante, ya se había afirmado que entre septiembre y octubre estaría terminada la obra.

Este viernes, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, recorrió los trabajos en la zona de Carrodilla y se aseguró que "la extensión del Metrotranvía presenta avances sostenidos en Carrodilla, con vías ya instaladas y habilitaciones parciales previstas que permitirán la puesta en funcionamiento progresiva del servicio".

De esta manera, se espera para que en los próximos meses se intensifiquen los anuncios al respecto. Se trata, en total, de dos tramos diferentes: desde la parada Avellaneda (Panquehua, Las Heras) hasta el aeropuerto hacia el norte y desde la estación Pellegrini (Godoy Cruz) hasta la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

Se convertirá así en el segundo aeropuerto de Latinoamérica que estará conectado con trenes, por lo que se incrementarán las formas en llegar a la aeroestación de Mendoza.

image El Gobierno acelera la apertura de nuevas estaciones del Metrotranvía. Cuándo se concretarían las próximas ampliaciones.

Reubican familias para la ampliación del Metrotranvía

Con el proceso cada vez más acelerado, la Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó días atrás la donación de un inmueble al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con el objetivo de reubiar familias afectadas por la traza del Metrotranvía en Luján de Cuyo.

El terreno donado se encuentra ubicado en calle Guiñazú s/n° esquina Choele y Choele, en el distrito Mayor Drummond, y cuenta con una superficie de 1.701,88 metros cuadrados.

El IPV también deberá avanzar con un trabajo similar pero en Las Heras. En ese departamento, alrededor de 200 familias del asentamiento Güemes, Estación Espejo y Panquehua tendrán que ser reubicadas.