Mendoza reglamentó el pago del adicional por cuidado a un grupo de estatales

El beneficio alcanza al personal de Mendoza que trabaja con niños, niñas y adolescentes en áreas específicas del Estado y representa un plus del 50% del básico.

El adicional será para quienes trabajen en contacto directo con menores en áreas de protección de derechos y penal juvenil.

El Gobierno de Mendoza reglamentó el Adicional por Cuidado Directo y Permanente para trabajadores estatales que cumplen funciones con niñas, niños y adolescentes. Mediante el Decreto Nº 1639, publicado en el Boletín Oficial, se definieron los criterios, condiciones y procedimientos para la aplicación de este beneficio, previsto en la Ley 9629.

Detalles del decreto Este adicional, de carácter remunerativo y no bonificable, equivale al 50% del total del haber mensual, excluyendo el ítem Paritaria 2022 Régimen 15. Solo lo podrán percibir agentes de las Direcciones Generales de Protección de Derechos (DGP) y de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), cuya labor implique cuidado directo, habitual y continuo de personas menores de edad bajo responsabilidad del Estado.

El pago no se efectuará durante licencias médicas prolongadas, licencias gremiales, sanciones o traslados preventivos. Además, el decreto establece que del 1° al 10 de cada mes, los organismos responsables deberán enviar a la Contaduría General una nómina con el personal autorizado a percibir el beneficio.

Para acceder al adicional y sostenerlo en el tiempo, los agentes deberán superar una evaluación basada en tres ejes: antigüedad, capacitación y desempeño laboral, cada uno con un peso del 33,33%. Las formaciones deberán estar relacionadas con derechos de la niñez, gestión del conflicto y salud mental, entre otros temas definidos por la autoridad competente.

El adicional se aplicará de forma gradual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y organizativa del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.