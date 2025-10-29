Mendoza otorgó la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

La resolución detalla las condiciones ambientales, sociales y técnicas que deberá cumplir la empresa para avanzar con la etapa de explotación del proyecto.

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza emitió la Resolución Nº 405/2025, mediante la cual se otorga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto PSJ Cobre Mendocino, presentado por la firma Minera San Jorge S.A.

La decisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, representa un paso clave en el procedimiento de evaluación ambiental, aunque su aplicación plena dependerá de la ratificación legislativa, conforme lo exige la Ley 7.722.

El documento reconoce el cumplimiento de todas las instancias técnicas, legales y de participación ciudadana requeridas por la Ley 5.961 y el Decreto Reglamentario 820/06, que regulan la actividad minera en Mendoza. Según la resolución, el proceso incluyó audiencias públicas, talleres participativos, consultas con comunidades originarias y dictámenes de 16 organismos sectoriales, además de la evaluación de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC).

Condiciones, controles y participación ciudadana Entre los puntos más destacados, se establece la creación de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) que integrará organismos públicos, instituciones académicas y representantes de la comunidad local. Este órgano se encargará del control y monitoreo ambiental del proyecto en todas sus etapas.

Además, se crea un Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental destinado a financiar proyectos de desarrollo local, acciones de mitigación y programas de transparencia. La empresa deberá también garantizar acceso libre a las autoridades de control, presentar informes periódicos bajo declaración jurada y mantener un plan de monitoreo hídrico, climático y de biodiversidad.