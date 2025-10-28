Las heladas tardías encienden las alarmas entre los productores de Mendoza

El ingreso de un frente frío que se vivió desde la jornada del domingo trajo aparejado uno de los peores temores del agro mendocino: las heladas tardías. Aunque con consecuencias menores a las esperadas en la jornada del martes, una de las zonas productivas de mayor calidad se vio afectada por el fenómeno y esperan que durante la madrugada del miércoles se repita el evento con una gravedad mayor.

De acuerdo al informe de la Dirección de Contingencias Climáticas del Valle de Uco , rige alerta de heladas para el día 29 de octubre, donde se darían temperaturas por debajo de los tres grados bajo cero. En Tupungato, en Dubois el termómetro llegaría a -1,9 °C y en El Peral a -1,7°C. En Tunuyán, Agua Amarga tendría un registro de -2 °C, Vista Flores de -3,1 °C, Tunuyán de -3 °C y Colonia de Las Rosas de -3,5 °C. En tanto, en San Carlos el distrito de La Consulta marcaría -2 °C, El Cepillo -2,3 °C y Casa Viejas: -3,5 °C.

Desde lo productivo, las alertas se han encendido ya que los tres departamentos del Valle de Uco concentran algunas de las plantaciones más cualitativas de la provincia, sobre todo en la vitivinicultura. Por estos días, la vid es uno de los cultivos más sensibles a las heladas tardías dado el alto porcentaje de agua que acumulan las plantas en esta época del ciclo vegetativo, lo que podría dejar consecuencias letales.

Si bien la región ya ha sido afectada por algunas heladas particulares , la preocupación esta vez es porque se trata de un evento general, que puede afectar una mayor superficie cultivada en la zona.

La primera jornada en las que se había pronosticado riesgo de heladas fue la del martes, donde el alto nivel de nubosidad que se dio en la mayoría del territorio mendocino fue un placebo para el fenómeno meteorológico. “Estuvo nublado toda la noche y lo que se espera es que a la noche del martes empiece a despejarse en distintas zonas. Por los pronósticos no es homogéneo, entonces va a empezar a despejarse y donde se despeje va a empezar a bajar más marcadamente la temperatura”, anticipó Francisco González Antivilo, ingeniero agrónomo especialista en microclima.

Sin embargo, en algunas zonas donde la nubosidad no logró esa “capa protectora” los cultivos fueron afectados. Por caso, como comentó Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y Bodega Aleanna, la zona alta de El Cepillo sufrió las consecuencias de las heladas, por la combinación de nieve que tenían los viñedos.

Heladas Valle de Uco La nubosidad marcó el límite entre las zonas afectadas por las heladas en la madrugada del martes. Federico Gambetta

Un fenómeno esperado

Aunque se pueda pensar que las heladas tardías son un fenómeno inesperado dentro del ciclo productivo, desde lo técnico se trata de un evento totalmente dentro de los parámetros que se viene repitiendo desde hace ya varias temporadas.

“Este evento que parece aislado y que todos los años pensamos que es un evento fuera de serie, es algo que venimos viendo desde hace ya varios años y que afecta los cultivos. En el 2022 y 2023 hubo mucho daño. Para 2024 en la mayoría de las zonas productivas se dio a comienzos de octubre y después se dio un frente frío la primera semana de noviembre, donde bajó la temperatura pero no generó daño”, recordó González Antivilo

El experto, que es Doctor en Ciencias Biológicas y Director de Indegap, resaltó que lo que ha sucedido estos días continúa con esta regla que se viene observando. “No va a ser un evento extraño, es algo que se da todos los años. A veces las consecuencias son más graves, pero generalmente se piensa que estamos en una temporada libre de heladas, pero no es así para la provincia u otras zonas como la Patagonia, donde allí ya se las consideran en el calendario”, completó.