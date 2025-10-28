Habilitaron la toma de denuncias por heladas: hasta cuándo hay tiempo

La Dirección de Contingencias Climáticas habilitó la toma de denuncias por los daños de las heladas ocurridas el pasado 6 de octubre.

La Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Producción, habilitó la toma de denuncias por daños en la producción por las heladas ocurridas el pasado 6 de octubre.

La medida alcanza a distritos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael.

heladas 2 De acuerdo a la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez ocurrida la helada deben transcurrir 20 días corridos para poder evaluar los daños efectivos en los cultivos. Cumplido este plazo, se habilita un período de 10 días hábiles para que los productores de las zonas afectadas realicen la correspondiente denuncia.

De esta manera, los productores tendrán tiempo de realizar el trámite hasta el viernes 7 de noviembre. Deberán hacerlo por internet, a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas.