Habilitaron la toma de denuncias por heladas: hasta cuándo hay tiempo
La Dirección de Contingencias Climáticas habilitó la toma de denuncias por los daños de las heladas ocurridas el pasado 6 de octubre.
La Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Producción, habilitó la toma de denuncias por daños en la producción por las heladas ocurridas el pasado 6 de octubre.
La medida alcanza a distritos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael.
Te Podría Interesar
De acuerdo a la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez ocurrida la helada deben transcurrir 20 días corridos para poder evaluar los daños efectivos en los cultivos. Cumplido este plazo, se habilita un período de 10 días hábiles para que los productores de las zonas afectadas realicen la correspondiente denuncia.
De esta manera, los productores tendrán tiempo de realizar el trámite hasta el viernes 7 de noviembre. Deberán hacerlo por internet, a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas.
Las zonas habilitadas para denuncias
Oasis Este
- Junín: Mundo Nuevo, Andrade y Los Árboles, Medrano y Phillips.
- Rivadavia: Los Campamentos, Rivadavia, La Reducción, La Libertad, Santa María de Oro, El Mirador, Medrano y La Central.
- San Martín: El Espino, Alto Verde, Montecaseros, Chapanay y El Ramblón.
- Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.
Oasis Norte
- Maipú: Rodeo del Medio.
- Luján de Cuyo: Las Compuertas, Carrizal y Agrelo.
Oasis Centro
- San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, Villa San Carlos y La Consulta.
- Tupungato: La Arboleda, El Zampal, El Zampalito, Cordón del Plata, Gualtallary, Villa Bastías y San José.
- Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, La Primavera, Colonia Las Rosas, El Totoral, Campo Los Andes, Vista Flores, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Las Pintadas.
Oasis Sur
- San Rafael: Villa 25 de Mayo, Cuadro Benegas, Rama Caída, Las Paredes, San Rafael, Cuadro Nacional, Cañada Seca, La Llave, Goudge, Monte Comán, Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre.
- General Alvear: General Alvear, Alvear Oeste, Bowen y San Pedro del Atuel.