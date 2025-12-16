Mendoza oficializó la Ley Impositiva para el ejercicio 2026
La Legislatura de Mendoza sancionó la Ley Nº 9680, que establece el régimen impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
La Provincia de Mendoza oficializó la Ley Impositiva correspondiente al ejercicio 2026 mediante la Ley Nº 9680, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados y define el marco legal que regulará los tributos provinciales durante el próximo año.
La ley establece las disposiciones impositivas aplicables en todo el territorio provincial para el ejercicio fiscal 2026, constituyéndose en una herramienta central para la administración tributaria y la recaudación de la Provincia.
El texto completo de la Ley Nº 9680, junto con sus anexos, puede consultarse en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde se detallan las alícuotas, valores y criterios impositivos vigentes para el período fiscal 2026.
El texto publicado en el Boletín Oficial