Mendoza oficializó la Ley Impositiva para el ejercicio 2026

La ley establece las disposiciones impositivas aplicables en todo el territorio provincial para el ejercicio fiscal 2026, constituyéndose en una herramienta central para la administración tributaria y la recaudación de la Provincia.

El texto completo de la Ley Nº 9680, junto con sus anexos, puede consultarse en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde se detallan las alícuotas, valores y criterios impositivos vigentes para el período fiscal 2026.