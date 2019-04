Melconian estuvo con Mirtha: "Yo tampoco le creo a Marcos Peña"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, participó del regreso de La Noche de Mirtha Legrand , en la inauguración de la 51° temporada, y opinó sobre las últimas medidas económicas del Gobierno. "Yo tampoco le creo a Marcos Peña", dijo.

Este sábado, el jefe de Gabinete de la Nación reconoció que el índice de inflación de marzo será alto, dijo que la crisis retrasó los objetivos de Gobierno y ratificó el rumbo económico: "Queremos ordenar las cuentas".

Mirtha Legrand dijo al comenzar el programa: "Esta mañana lo escuché a Peña en la radio y decía que está todo fantástico, maravilloso, y no es cierto, no es verdad, tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no funcionaron". Melconian -que se desempeñó junto con el Gobierno hasta enero de 2017- mostró sus dudas y coincidió. "Para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del gobierno", indicó.

"Antes de ayer, un grupo de políticos va con un conjunto de leyes al Congreso a votar lo invotable: aumentos de emergencia, subsidios, simplemente para hacerle pagar el costo político a este Gobierno de tener que decir que no. Si hay problemas de eficiencia del gasto, si hay problemas de presión fiscal, si hay problemas de que no hay retribución a la gente de lo que paga de impuestos, y llevamos 34 proyectos de ley al Congreso de cosas inasibles para tomar cámara y agarrar micrófono para embretar al Gobierno de turno... no va más eso", criticó.

Más adelante opinó con las medidas paliativas no se solucionan los problemas y contó una experiencia personal. "Yo me crié en un lugar muy humilde, nunca mi mamá me enseñó a ir a pedir, no se aprendió eso. Había que ir a trabajar. Tenemos que recuperar esa cultura", dijo.

En la mesa que compartió junto con el director Juan Campanella, el actor Oscar Martínez, la actriz Catherine Fulope y el periodista y político Luis Otero, Melconian opinó que el Gobierno se equivocó con el programa y que ese fue el motivo por el que los inversores no llegaron al país. Y criticó: "Se hace política en el momento de la elección y después se deja de lado (...) No hay voluntad de solucionar los problemas de la Argentina".

En esta línea consideró que el Gobierno debe bajar el gasto público y una vez más se refirió a la herencia recibida. "La sociedad tiene que saber que el fisco de los impuestos está por arriba del promedio histórico de la Argentina, es insostenible la presión. Tiene que ver con lo que se heredó. Hay que explicarle a la sociedad que para poder ser competitivos hay que bajar los impuestos, los gastos". Y agregó: "El gasto público no lo financian ni Menem ni Macri ni Cristina, lo financiamos todos".

A pesar de las críticas, se mostró optimista: "Estamos a tiempo de rectificar estas cosas. Lo hace la política con las personas que la gente elige". Y concluyó: "Hay que ponerle contenido, no se le miente a la gente y las cosas se pueden arreglar".