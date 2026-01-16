Maximiliano Pullaro presentó las obras en "El Infierno", la cárcel de máxima seguridad que replica el plan de Bukele

El gobernador de Santa Fe visitó las instalaciones del penal de Piñero, que albergará a 500 presos de alto perfil. El proyecto pretende emular el modelo del presidente de El Salvador.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este viernes las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria N° 8 “El Infierno” -en la intersección de las rutas AO12 y 14-.

Se trata de la primera cárcel para reclusos de alto perfil -donde irán a parar narcos y sicarios- que se construye en Piñero, y será única en su tipo en Sudamérica. El mandatario provincial busca replicar el mismo centro penitenciario que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se convirtió en un político mundialmente conocido por su lucha contra el narcotráfico y por la rigurosidad en sus cárceles.

Junto al titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, el gobernador anunció: “Tenemos 12 grúas juntas trabajando al mismo tiempo en este lugar, lo que es muy difícil de ver en una obra. La inversión que estamos llevando adelante y fundamentalmente la decisión de poder terminar la infraestructura penitenciaria que será para 1.150 reclusos de alto perfil”.

A su vez, el gobernador, que encabeza el espacio de Provincias Unidas, recordó que a la par en ese predio se están construyendo “dos cárceles más que tendrán alrededor de 1.950 detenidos cada una”.

El gobernador subrayó que la obras se enmarcan en "una política de seguridad pública" ya que no solo se trata "del trabajo que puede hacer la Policía y la inversión en tecnología, como llevamos adelante con Lince, sino también como tenemos el control de la población detenida", y en ese sentido destacó que cada recluso alojado en 'El Infierno' "tendrá una celda individual y el control pleno del Servicio Penitenciario, y solo podrá compartir patio con 12 reclusos si así se le permite".