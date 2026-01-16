Operaron a Eduardo Duhalde del corazón y le colocaron un stent: cuál es su estado
El expresidente Eduardo Duhalde fue operado por una complicación cardíaca y su mujer confirmó que se encuentra fuera de peligro.
A sus 84 años y desde Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde sigue en contacto con dirigentes políticos de todo el país. Pero la novedad más reciente que lo tuvo como protagonista generó preocupación entre sus allegados: debió ser intervenido en el Sanatorio Adventista del Plata, en la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín.
El exmandatario atravesó un episodio de “angina de pecho”, un dolor torácico que aparece cuando el músculo cardíaco no recibe el flujo de sangre y oxígeno necesarios. Se trata, además, de un síntoma asociado a problemas en las arterias coronarias, por lo general vinculados a estrechamientos u obstrucciones.
Cómo se encuentra Eduardo Duhalde
Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, comentó: “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”. Aún con reserva sobre su cuadro, el diagnóstico se puede ampliar en las próximas horas, pero el stent permitirá restaurar el flujo sanguíneo.
Eduardo Duhalde mantiene los contactos políticos que supo generar a lo largo de su dilatada trayectoria política, en especial durante su etapa en la gobernación bonaerense y en su interinato presidencial entre 2002 y 2003. Desde Lomas de Zamora continúa sus elucubraciones políticas con referentes del peronismo y del radicalismo, mientras mantiene una asiduas visitas a universidades y otros establecimientos para presentar nuevas ediciones de su libro de 2007 "Memorias del incendio", en donde narra el agotamiento del modelo de la Convertibilidad, el "corralito", la crisis del 2001 y su asunción presidencial, hasta la transición con el llamado a elecciones que terminó con el triunfo de Néstor Kirchner.