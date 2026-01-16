Operaron a Eduardo Duhalde del corazón y le colocaron un stent: cuál es su estado

El expresidente Eduardo Duhalde fue operado por una complicación cardíaca y su mujer confirmó que se encuentra fuera de peligro.

A sus 84 años y desde Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde sigue en contacto con dirigentes políticos de todo el país. Pero la novedad más reciente que lo tuvo como protagonista generó preocupación entre sus allegados: debió ser intervenido en el Sanatorio Adventista del Plata, en la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín.

El exmandatario atravesó un episodio de “angina de pecho”, un dolor torácico que aparece cuando el músculo cardíaco no recibe el flujo de sangre y oxígeno necesarios. Se trata, además, de un síntoma asociado a problemas en las arterias coronarias, por lo general vinculados a estrechamientos u obstrucciones.

Cómo se encuentra Eduardo Duhalde Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, comentó: “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”. Aún con reserva sobre su cuadro, el diagnóstico se puede ampliar en las próximas horas, pero el stent permitirá restaurar el flujo sanguíneo.