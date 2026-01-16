Argentina integrará una misión de la NASA para volver a la Luna y un dato causó confusión

Así lo informó el Gobierno, mediante un comunicado que detalla el operativo para regresar al satélite de la Tierra luego de más de 50 años.

El Gobierno nacional sorprendió este viernes al anunciar que Argentina participará de una misión para volver a la Luna. Mediante un comunicado, se precisó que el país “será parte de la misión Artemis II de la NASA tras el fin del Programa Apolo en 1972”.

“Esta misión, programada para lanzarse el viernes 6 de febrero, será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. En esta primera etapa, los astronautas no bajarán en la Luna, sino que darán una vuelta por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra. Nunca un ser humano estuvo tan lejos de nuestro planeta”, destacaron.

El dato que causó confusión en el comunicado del Gobierno Al mencionar que los astronautas darán una vuelta por detrás de la Luna, que "los ubicará a una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra", hubo confusión en redes sociales, ya que este satélite natural está a 238,855 millas (384,400 km) de nuestro planeta. Por lo tanto, no quedó claro a qué corresponde la distancia mencionada en el comunicado.

image Sin embargo, una hora más tarde de la publicación, la Oficina del Presidente emitió un nuevo comunicado corregido en el que mencionó que "el despliegue se hará, en la primera etapa de la misión, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que lo convierte en un récord para un satélite argentino". También eliminó aquella afirmación "Nunca un ser humano estuvo tan lejos de nuestro planeta".

image Los detalles de la misión de la NASA en la que participará Argentina Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).