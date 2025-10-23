Maximiliano Pullaro cerró la campaña de Provincias Unidas con críticas al kirchnerismo y LLA: "Caraduras"

El espacio Provincias Unidas cerró este jueves su campaña en la ciudad de Rosario, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia . A su vez, hay otro acto central en Córdoba con la presencia del gobernador Martín Llaryora .

“Hoy, acá en Rosario, les digo: somos el equipo de la invencible provincia de Santa Fe, la provincia que se anima a todo, que le demuestra a la Argentina que se pueden hacer las cosas de otra manera”, planteó Scaglia, quien agregó: “Somos distintos, no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza, que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”.

“Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, aseguró la vicemandataria, quien continuó: “A los santafesinos les digo: el kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”, concluyó.

Por su parte, el gobernador Pullaro apuntó contra el kirchnerismo y los libertarios, a quienes tildó como “caraduras”. “Nos quieren hacer discutir entre dos modelos rotos impuestos por los porteños”. “De un lado están los que dejaron a esta ciudad librada al narcotráfico. Esos caraduras tenían de slogan ‘Rosario sin miedo’, ¿por qué no lo sacan ahora? Tengan honestidad política, nos corrieron con seguridad publica y ahora son ellos los que disparan”, indicó.

El acto de Provincias Unidas en Rosario El acto de Provincias Unidas en Rosario

“Están los que hacen dos años decían que iban a dolarizar y hoy llenan de pesos a Estados Unidos, caraduras también”, comentó en alusión a La Libertad Avanza. “Empiecen a trabajar. Empiecen a gestionar, por el campo y la industria, laburen para levantar este país. Aquí no es la timba financiera en la que tres vivos se llevan los recursos del interior ni el populismo corrupto del kirchnerismo”, criticó.

Por su parte, el radical también destacó al peronismo “federal”: “El kirchnerismo no tiene nada de peronismo. Miren si Juan Perón o Evita iban a defender los planes sociales, defendían la producción y el trabajo. Por eso los peronistas van a votar a Provincias Unidas”. “Miren si nos vamos a dejar imponer un modelo desde Buenos Aires”, señaló.

“No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico. Estábamos solos, con un intendente al que le decían que los narcos habían ganado y que no se podía hacer nada, cuando la gente tenía miedo de salir a la calle. Y por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía -algo que no comparto ni quiero- y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos. Empiecen a gestionar, empiecen a trabajar. Arreglen las rutas, apuesten por el campo, por la industria. Laburen para levantar este país”, completó.

El frente Provincias Unidas está conformado por los gobernadores Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).