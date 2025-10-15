Jorge Difonso y Flavia Manoni se reunieron con los gobernadores de Provincias Unidas

Finalmente, Jorge Difonso y Flavia Manoni consiguieron la ansiada foto con los gobernadores de Provincias Unidas. Los candidatos a diputados nacionales de Mendoza viajaron a Buenos Aires y estuvieron con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut).

La foto de Provincias Unidas Tal como adelantó MDZ, esta tarde se reunieron Jorge Difonso y Flavia Manoni con los gobernadores de Provincias Unidas. "A las 16 de este miércoles nos vamos a juntar en Ciudad de Buenos Aires con todos los gobernadores que integran Provincias Unidas", dijo en su momento la candidata a diputada nacional.

provincias unidas difonso Jorge Palero, Maximiliano Pullaro y Jorge Difonso. Gentileza Qué pasó en Buenos Aires Según manifestó Manoni, quien hace años viene militando junto al impulsor del espacio, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, "específicamente hubo una reunión para trabajar los temas que hemos ido recogiendo en Mendoza, con productores, con el sector docente, con el sector de la salud, con distintos sectores productivos. Vamos a coordinar en el espacio cuál es la postura frente a esto que vamos a tener en el Congreso, en el caso de ser parte del mismo".

La actual senadora provincial, defendió el diverso espacio, -los gobernadores son de distinta extracción política- e incluso advirtió que se podrán sumar más mandatarios. "Nos preguntamos hasta cuándo está embestida el AMBA, sobre todo de este tipo de gobiernos centralistas unitarios, con respecto a las provincias que terminamos estando arrodilladas. Y los gobernadores muchas veces, en este caso sobre todo en Mendoza, en parte los mandan a votar un día a favor de la educación pública y al otro día en contra. Entonces, es como contradictorio. En este sentido, nosotros tenemos una postura, realmente racional y de defensa de las economías regionales", sostuvo.

En esa línea, con miras al 2027, cuando será la elección presidencial, agregó: "Se piensa el 2027 teniendo la cabeza también un poco más abierta, porque acá, desgraciadamente, detrás de algunas frases que parecen democráticas e ideológicas, , se esconde un profundo autoritarismo y, en parte, cierto grado de fascismo, es decir, no poder escuchar que alguien piense diferente a mi".