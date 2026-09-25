Mauricio Macri le pidió al PRO "que se prepare" y dijo que el Gobierno "tiene un superávit de baja calidad"

Mauricio Macri reapareció públicamente este viernes por la tarde en Jujuy, donde renovó sus cuestionamientos al Gobierno aunque instó a “armar equipos” con Javier Milei .

En el marco de sus recorridas por el interior del país en su gira llamada “Próximo Paso”, el expresidente encabezó un acto del PRO y envió señales de cara al 2027.

Su actividad surge luego de fuertes declaraciones de los diputados de su espacio, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis , quienes, a la salida de su reunión en la Casa Rosada, afirmaron que “el acuerdo electoral con La Libertad Avanza está lejos”.

A pesar de ese contexto, aseguró que habló con el presidente y lo instó a dialogar, pero marcó que "no hubo eco": “ Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo ”. "Apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos”, afirmó.

“Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse”, señaló el fundador del partido amarillo, quien recalcó: “ Seguimos apostando a la gestión y preparándonos para gobernar en todo el país ”.

“Hay que prepararse antes de llegar al cargo, porque el mundo está lleno de buenas intenciones”, indicó el exmandatario, quien se mostró durante la mañana con el gobernador jujeño, Carlos Sadir. Y añadió: “Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado”,

Mauricio Macri y Fernando De Andreis con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Las críticas de Mauricio Macri al Gobierno

Para Macri, "todavía falta mucho por hacer". "Hemos logrado empezar a tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito”, consideró.

A su vez, el exjefe de Gobierno porteño planteó que la gestión libertaria "tiene un superávit fiscal de baja calidad" y cuestionó la redacción del presupuesto 2027. "El Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina, yo creo que en la historia de la humanidad. Pero todos sabemos que es de baja calidad porque si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el presupuesto”, acusó.

"Venimos por lo que corresponde, que es hacer grande la Argentina, una Argentina que pueda incluir a todos”, cerró el titular del PRO