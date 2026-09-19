Massa se mostró con los jóvenes de su espacio y no deja de coquetear con el traje de candidato

En un intercambio de ideas, el dirigente del Frente Renovador se reunió con jovenes militantes y referentes del espacio.

Más de mil Jóvenes del Frente Renovador de todo el país participaron este sábado de un encuentro para debatir sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de una alternativa política.

La jornada se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA (CABA) y reunió a militantes y referentes juveniles de diferentes provincias para intercambiar experiencias aportar propuestas para el futuro argentino.

Los paneles trataron sobre Argentina bicontinental, Gestión Municipal, Política Legislativa, Comunicación política y redes, Seguridad, Economía e Historia del movimiento peronista.

Sergio Massa estuvo presente durante la jornada y mantuvo una conversación cercana y abierta con los jóvenes. El dirigente del Frente Renovador escuchó de primera mano las inquietudes de los jóvenes y los problemas que atraviesan en sus provincias.