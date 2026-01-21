Más de 25 gremios K se reunieron contra la reforma laboral, adelantaron medidas y le metieron más presión a la CGT

En un hecho que evidencia un quiebre en la conducción sindical, más de 25 gremios desafiaron a la CGT y llevaron adelante este miércoles un cónclave con el objetivo de definir paros y movilizaciones contra la reforma laboral que intenta aprobar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, anunciaron que están en "estado de alerta".

Tal como adelantó MDZ , se trató de un encuentro organizado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , que lidera Abel Furlán , un dirigente kirchnerista que forma parte de un sector de la central obrera que insta hace meses a la CGT a que endurezca su posición contra la Casa Rosada.

Según consignaron fuentes sindicales, se reunieron con el objetivo de “unificar estrategias y fortalecer la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional”.

Si bien enfatizaron su “respaldo total a las gestiones de los co-secretarios generales de la CGT”, subrayaron “la necesidad de enfrentar el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político”.

Los gremios participantes emitieron una fuerte crítica hacia las medidas que intenta implementar la gestión del presidente Javier Milei , calificándolas como un "intento de flexibilización laboral" diseñado para “facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”.

"Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas", expresaron los participantes de la convocatoria.

Uno de los puntos de mayor tensión en la reunión fue el rol de los gobernadores en la negociación con el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. "Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, manifestaron los dirigentes, quienes exigieron que las organizaciones sindicales tengan “un lugar central en cualquier mesa de discusión con el Gobierno”.

La reunión contó con la participación de referentes de la industria, transporte, servicios, fluvial, aeronáuticos, ferroviarios, aceiteros, viales, mineros, remiseros, molineros, personal superior de energía, gráficos, industria del hielo, pilotos y capitanes de ultramar, entre otros.

En ese sentido, se definió una nueva reunión para el próximo miércoles para resolver “las líneas de acción”, que incluirá medidas de fuerza y movilizaciones frente al Congreso.

Reunión entre Furlán y los estatales

Rodolfo Aguiar reunido con Abel Furlán Rodolfo Aguiar reunido con Abel Furlán

Este miércoles, el mismo Furlán se reunió con el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, uno de los sindicalistas más combativos al Gobierno.

“HAY QUE ACELERAR LOS TIEMPOS Y EVALUAR UN PARO ANTES DEL 11”, escribió en mayúsculas el estatal, quien se mostró con Furlán en una foto.

“Mantuve una reunión con el Secretario General de la UOM, Abel Furlán. Hemos intercambiado nuestros análisis sobre la REFORMA LABORAL que intenta imponer el Gobierno y coincidimos en la necesidad de ACELERAR los tiempos. NO DEBERÍAMOS ESPERAR hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza ya que PODRÍA SER DEMASIADO TARDE”, señaló.

“Los GOBERNADORES nos están usando. Los que se están juntando con el Ejecutivo nacional para discutir esta reforma quieren utilizar este debate para salvarse, para GARANTIZAR SU SUPERVIVENCIA a costa del ANIQUILAMIENTO DE TODOS NUESTROS DERECHOS, avalando una reforma laboral que nos hace retroceder más de 100 años. NO LO PODEMOS PERMITIR”, recalcó. A su vez, planteó la posibilidad de “movilizar en las provincias”.