Martín Menem le restó importancia a la interna con Santiago Caputo, pero cuestionó "las diferencias a cielo abierto"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se refirió este martes a la interna con el asesor presidencial Santiago Caputo y aseguró que simplemente "son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad". Sin embargo, cuestionó que esas discrepancias "salieran a cielo abierto" y remarcó: "Como en un equipo de fútbol, en el vestuario discutimos todo, pero afuera salimos todos a tratar de hacerle goles al otro equipo".

Ante la pregunta sin adornos de Eduardo Feinmann en Radio Mitre, que le consultó a Menem si "se detestan" con el consultor que integra el Triángulo de Hierro de Javier Milei, el riojano intentó restarle peso a la situación y sostuvo que se trata únicamente de "situaciones puntuales de diferencia de criterio".

"No. Unos le dicen internas, son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. No todos pensamos lo mismo sobre cómo encarar una situación. Es la naturaleza humana. Se tomó una decisión en cómo encarar la política a nivel país y el armado se hizo distrito por distrito", explicó el presidente de la cámara baja.

El armado del partido a nivel nacional y la decisión de competir contra gobernadores aliados en sus propios distritos -provocando rupturas con los legisladores dialoguistas en el Congreso- fue una de las principales decisiones que incentivaron la tensión entre el sector que responde al asesor y el grupo de los Menem.

En ese sentido, el accionar de Karina Milei al frente del partido y sus estrechos colaboradores se vio empoderado. Esto incluye a Eduardo 'Lule' Menem, a quien su primo definió como "el brazo ejecutor del armado artesanal que ha tenido La Libertad Avanza ".

"No hay ningún partido que haya competido en las 24 provincias con el mismo sello. Esto se debe al gran trabajo que ha llevado adelante Karina Milei como presidente del partido, que sabiendo que tiene al mejor piloto de todos armó la mejor escudería. Se ha armado un equipo de trabajo, el territorio, que es fundamental", enfatizó.

Martín Menem, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Javier Milei, Karina Milei y Luis Caputo Foto: Martín Menem Martín Menem, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Javier Milei, Karina Milei y Luis Caputo Foto: Martín Menem

La autocrítica para el asesor

En ese marco, consultado acerca de qué autocrítica haría de cara a la segunda etapa del Gobierno tras la elección, Menem sostuvo que "él siempre trata de que la autocrítica sea puertas adentro", y lanzó un dardo contra Santiago Caputo.

"Cuando salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado. Tal vez la autocrítica es que esas diferencias que podés tener de criterio salieron a cielo abierto. Como en un equipo de fútbol, ¿tenemos diferencias? En el vestuario discutimos todo, pero afuera salimos todos a tratar de hacerle goles al otro equipo. Cuando esas diferencias se muestran un poquito, vos hablabas de una interna, no está bueno. Son cosas a corregir", sentenció.

En ese sentido, Menem celebró el triunfo en la elección, pero insistió: "Hoy con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar y que estos ruidos que hubo...bilardismo puro. Bilardo decía, adentro del vestuario todo, afuera tenemos que hacer los goles".

Además, en una entrevista con LN+ el día anterior, Menem se había limitado a destacar el rol de Santiago Caputo como el encargado de la comunicación, mientras que atribuía a Guillermo Francos el manejo de la política, a Lule el armado territorial y a Karina Milei su liderazgo de todo el armado político. Consultado por el peso del asesor en la gestión y sus diversas áreas, sentenció: "Es un hombre muy importante y goza de la confianza del presidente, pero todos trabajamos para el presidente y al final del camino el que designa a cada persona es él".