Marinelli explicó la histórica multa contra Aysam por contaminar agua en Corralitos

El Departamento General de Irrigación aplicó la sanción más grave prevista contra la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) por volcar líquidos cloacales de manera clandestina a un canal de riego. Se trata de una multa de 120 millones de pesos por la crisis en la zona de Corralitos y el titular del organismo controlador explicó los fundamentos de esta histórica sanción.

Entrevistado en el programa “MDZ Club” de MDZ Radio 105.5 FM , el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli , manifestó que la dura sanción contra Aysam se concretó mediante “una resolución que establece valores de multas de acuerdo a procesos donde hay una reiteración de hechos que indican que se va escalando en cuanto a la penalidad”.

De todas maneras, el funcionario provincial advirtió que la problemática por el desborde de efluentes cloacales en el colector cloacal Noreste, en la zona de Corralitos en Guaymallén, es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo.

“Si bien es una de las multas más importantes y ha tenido una gran repercusión, el contexto es que es una cuestión estructural y un problema muy serio que lo vengo planteando desde 2016 cuando renovamos el colector Boedo Ponce. Toda la red cloacal tiene una antigüedad y un estado calamitoso”, expresó.

Marinelli reconoció que “los vecinos están sufriendo una situación realmente terrible” y planteó sus diferencias con Aysam respecto al plan de mitigación a corto plazo. “Una cosa es el problema estructural que no se puede solucionar en el corto plazo. La única diferencia que hemos tenido con Aysam es hablar del corto plazo. El desborde y el vuelco al canal es que no hay pendiente y la pendiente va a seguir sin estar en el corto plazo y hay materiales que han sacado. Pero las causas no desaparecen”, aclaró.

“La planificación tiene que tener la mitigación que sufren los vecinos y un plan de contingencia de mediano plazo para evitar que las afectaciones lleguen a otra zona. El trabajo de mitigación se está tratando de solucionar con las medidas de corto plazo que para mí son de mediano plazo”, indicó el titular de Irrigación.

En tanto, sostuvo que la denuncia realizada por la Inspección de Cauce de la zona se produjo cuando a la empresa Aguas Mendocinas “se les vuelve a desbordar, como pasa habitualmente”.

sergio marinelli irrigacion (3).JPG Sergio Marinelli, titular de Irrigación. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Los desbordes son permanentes, son todos los días pero solo en algunas horas del día. Puede pasar que en el corto plazo eso disminuya con todas las obras que se están haciendo”, señaló.

No obstante, el titular de Irrigación remarcó que “no hay conexiones domiciliarias de operadores que estén con agua contaminada. El agua es de buena calidad, la estamos controlando permanentemente y viene por tubería. Obviamente cuando alguien saca agua de un pozo de baja profundidad, ahí sí hay contaminación”.

Asimismo, enfatizó que en los informes realizados por la Universidad Nacional de Cuyo en el lugar “la única casa que tenía contaminación es una que venía agua del tanque y no era directa del servicio”. En ese sentido advirtió que los vecinos no deben utilizar otra fuente de agua que no sea la de un operador registrado.

Finalmente, Marinelli explicó que “las napas algún grado de contaminación tienen y un poco eso es el producto de la multa”.

De todas maneras, aseguró que esa situación “no es intencional” y defendió al titular de Aysam, Humberto Mingorance. “Más allá de que hoy Mingorance está en la tapa de todos los diarios, pero si fuera García, Pérez o Marinelli le pasaría lo mismo. Pero cada uno tiene que hacer lo que corresponde, no somos el viejo EPAS que nunca puso una multa”, y subrayó que “no son permanentes esas contaminaciones”.