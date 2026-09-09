Marinelli desmiente un comunicado por el "caso Currenti"

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, desmintió un comunicado en el que se menciona al caso Currenti y, asegura, que no es representativo.

El superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, salió al cruce de un comunicado enviado por asociaciones de inspectores de cauce sobre el llamado “caso Currenti”, el inspector de cauce que fue echado por corrupción.

Marinelli envió una nota en la que toma la publicación de MDZ sobre el tema para asegurar del comunicado, reflejados en esa nota, no son reales. “Conforme documentación que se ha recabado y que obra en nuestro poder, la mayoría de los Inspectores de Cauce de la cuenca del Río Mendoza (en forma personal) e incluso la Asociación Primera Zona de Riego del Río Mendoza han manifestado su RECHAZO y DISCONFORMIDAD con su contenido y publicación”, asegura Marinelli.

El titular de Irrigación acusa que los conceptos del comunicado son erróneos y que por eso la nota "mal informa" al sugerir que hubo "inacción u omisión por parte de las autoridades del DGI" en el caso Currenti. "Un dato que llama la atención del comunicado es que las Asociaciones aseguran que habían advertido a las autoridades del Departamento General de Irrigación sobre las irregularidades en el Canal Vertientes Corralitos. El tiempo dio la razón a nuestras sospechas", decía el comunicado y la información que cuestionó Marinelli.