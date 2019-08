Marcos Peña y la autocrítica: "Nos faltó más calle, volver a las fuentes"

Luego de la derrota en las elecciones primarias todas las miradas de la mesa chica del Gobierno apuntaron a Marcos Peña, principal estratega de la campaña del oficialismo. Incluso hubo versiones de un alejamiento del jefe de Gabinete, golpeado por el resultado electoral, pero finalmente fue ratificado en su cargo. A dos semanas de las PASO, Peña reapareció e hizo autocrítica: "Nos faltó más territorio, más calle, más militancia, volver a las fuentes", afirmó.

Más allá de su injerencia en la campaña, el ministro coordinador asegura que no es el único que tuvo responsabilidad en la fuerte derrota ante el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, que se impuso ante Macri por 15 puntos. "Como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección", aseguró.

Entre los factores que los llevaron a perder las primarias, opinó que les faltó más contacto con la gente. "No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización. Se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda", aseguró.

En relación a las encuestas que indicaban que la diferencia que había entre Macri y Fernández era de entre uno y diez puntos de diferencia, el funcionario afirmó: "Sin dudas los instrumentos de navegación, para todos, indicaban un resultado distinto y eso generó una confusión". Y en referencia a su primera declaración el día de las PASO, explicó que dijo que habían hecho una buena elección porque hasta ese momento los boca de urna les habían dado "un número igual a las encuestas".

Dijo que siempre supieron que era "una elección difícil" y vinculó el resultado al impacto de la crisis económica en los hogares. "Tuvimos un desgaste muy grande que se genera por muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes", indicó.

Esperanzado en que Macri pueda entrar en un eventual balotaje, Peña explicó que en las primarias los votaron cerca de ocho millones de personas, similar a la primera vuelta en el 2015. En línea con las palabras de Macri, admitió que uno de los factores que más pesó fue el del "bolsillo" y dijo que "escucharon el mensaje". De hecho tras la derrota, el Presidente implementó una serie de medidas económicas, en un gesto a las clases media y baja, como la eliminación del IVA en alimentos y una rebaja en el Impuesto a las Ganancias.

Consideró que hubo "bronca" de parte de votantes que los habían respaldado en otras elecciones y que se expresaron "no convencidos de votar a otras alternativas, sino queriendo" darle un mensaje al Gobierno. "Nos hicieron un reclamo de que nos acerquemos más desde otro lugar, desde el lugar que siempre nos acercamos. Nos fuimos alejando con un mensaje que tenía poco que ver con la vida de ellos, que tenía poca comprensión y potenció esa sensación de 'no me estás escuchando, no me estás cuidando'", interpretó.

En un mensaje de autocrítica, consideró que se concentraron en "resolver lo estructural" y que eso los alejó de "lo coyuntural, del día a día". "Eso volvió nuestro discurso más frío e incomprensible. A veces se potenciaba porque nosotros redoblábamos la apuesta con el mensaje de que 'esto va a hacer muy bueno para vos en el futuro', y la gente nos respondía que 'no daba más'. Esa brecha generó una tensión que creo que no está resuelta", dijo, en una entrevista a La Nación.

Confiado en que recuperarán terreno en las elecciones generales del 27 de octubre, dijo que "no subestiman" la intensidad del mensaje que recibieron pero que tampoco aceptan que se trate de algo "definitivo". "Estamos a tiempo porque no sentimos que hubo un mensaje de ruptura. Hay mucha gente que quiere la épica de ser mejores, que es la épica de 2015 adaptada a la época actual. Nosotros incluimos en esa épica tener un gobierno que no te miente, que no te roba y no te prepotea. Ese es un dato concreto de la realidad", indicó, con críticas a los gobiernos K.

Además adelantó que el asesor estrella del Presidente Jaime Durán Barba seguirá trabajando en la campaña, a pesar de que fue uno de los más cuestionados por el revés electoral. "Es parte de nuestro equipo, es un amigo que nos ayuda a pensar", dijo Peña.

Cauteloso, Peña evitó cuestionar a Fernández y consideró que, a pesar de la gran diferencia en las urnas que los separan del candidato K "la elección va cero a cero" y celebró que haya diálogo entre el Presidente y su adversario electoral. "Los votantes van a reclamarnos a todos que seamos muy responsables, como hizo Macri al llamar a Fernández, buscar pacificar, debatir responsablemente. Creo que hay una cantidad de argentinos que votaron a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner no por un voto positivo, sino para transmitir un mensaje", indicó.

En medio de la visita de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina dijo que "sigue vigente" el acuerdo económico con el organismo. "Eso ya lo explicó con detalles el ministro de Hacienda Hernán Lacunza: el programa está vigente", indicó. Además negó que el paquete de medidas que implementó Macri afecte al convenio pactado con el organismo. "El programa de la Argentina con el FMI es de la Argentina. Las medidas están dentro de esos lineamientos", indicó.

