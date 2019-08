Marcelino Iglesias: "No estoy borrado y no me escondo"

El intendente de Guaymallén salió a pedir el voto por Macri y Cornejo, y afirmó que el peronismo quiere ganar para obtener "venganza e impunidad en los negocios". Pronosticó, además, una victoria del oficialismo de entre 8 y 10 puntos.