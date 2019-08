Marcelino le hizo caso a Macri y dijo a qué candidato votará

El fin de semana, el presidente Mauricio Macri les pidió a todos sus votantes que revelen su intención de voto para generar un efecto contagio en la sociedad. Más allá de las críticas que despertó esta iniciativa, el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, se sumó a la idea y difundió un video con su apoyo "a la boleta de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo".

Este domingo 11 de agosto tenemos una gran responsabilidad y una única alternativa para no volver a la mentira, al engaño y a la corrupción. En tiempos de crisis, no necesitamos propuestas demagógicas. Por eso, yo apoyo la boleta de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. pic.twitter.com/DGtjSBFgus — Marcelino Iglesias (@MIglesias2019) August 5, 2019

El intendente radical critica con fuerza al kirchnerismo y asegura que "Cristina y los suyos vienen por una revancha personal buscando impunidad para sus delitos y sus negocios".

En este sentido, el jefe comunal advierte que el domingo 11 de agosto los mendocinos encontrarán un camino para no regresar al pasado. "Tenemos una alternativa para no volver a la mentira, al engaño y la corrupción. En tiempos de crisis no necesitamos propuestas demagógicas. Por eso, yo apoyo la boleta de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo", finaliza.

Lo llamativo del spot de Iglesias es que deja de anclar en la candidatura a diputado nacional de Alfredo Cornejo y expresa directamente su respaldo a la reelección de Macri. En los últimos meses, el radicalismo mendocino pretendía tomar cierta distancia de la figura del presidente para no perder intención de voto en la provincia, pero desde hace unos días a la fecha esa estrategia fue dejada de lado y la figura de Macri recobró valor en la campaña.