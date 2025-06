Marcela Campagnoli tras la condena a Cristina Kirchner: "No son jueces macristas, los designó el kirchnerismo"

- ¿Cuál es el impacto político y social del fallo de la Corte contra Cristina Fernández de Kirchner? - Yo creo que fue un día y un fallo histórico, cuando Lilita Carrió le pidió a Paula Oliveto que redactara la demanda le dijo: "Redactala sencillo, porque esta denuncia va a ser histórica, el fallo va a ser histórico y la gente tiene que entender de qué se está hablando". Fue un fallo que condena a una mujer que fue dos veces presidenta, vicepresidenta también, y varias veces diputada y senadora. Tuvo mucho poder que utilizó para beneficio propio, en esos años donde ella fue presidente, su marido fue presidente, fueron los años donde los commodities tuvieron los precios más altos que tuvieron en la historia argentina y donde ese dinero se podría haber usado para la cloaca que no tenés, la escuela que no se construyó, el hospital que no se acondicionó, la ruta donde se mató tu hijo. Duele mucho eso.

- ¿Cómo se inicia? - Hay un decreto de Cristina, el decreto 54, donde destina los fondos de un fideicomiso para que Vialidad nacional tenga dinero fluido y no tenga que estar haciendo los trámites burocráticos antes de adelantar un pago para una obra. Eso le permitió a Vialidad nacional -que también está condenado quien fue titular de durante el kirchnerismo- contratar siempre a Lázaro Báez, porque eran distintas empresas por las que Báez se presentaba, pero eran siempre las mismas. Las obras no se concluyeron nunca porque tuvieron un avance de entre el 16 y el 30%, pero se les pagó completamente y siempre tuvo privilegio Lázaro Báez para cobrar. Hubo un entramado desde el Estado para cometer varios delitos, por eso es que nosotros en su oportunidad la denunciamos por asociación ilícita, que fue lo que pidió el fiscal Mario Villar, y el procurador general de la Nación también dijo que tendría que haber sido condenado a 12 años, no a seis, por asociación ilícita. Pero a mí me gustó mucho que la Corte se tomara el trabajo de contestar. Quiero recordar que Cristina jamás dijo que era inocente, siempre dijo que era una perseguida política, y lo que dice la Corte es que ella delinquió y de ninguna manera se refutó lo que las distintas instancias probaron en el juicio. Por la edad que tiene puede solicitar el beneficio.

- Así es, prisión domiciliaria.

- No es que el juez esté obligado, podrá otorgar el beneficio domiciliario a los mayores de 70 años. Esto cambia totalmente el el panorama electora; recordemos las negociaciones que hubo por Ficha limpia para dar de baja el proyecto, el gobierno quería polarizar con Cristina. Entonces, ahora se acabó esto de: es kirchnerismo o libertad. Ya kirchnerismo no va a haber. Habrá otras personas peronistas que adhieren, pero no es lo mismo sin la cabeza de Cristina.

- Sí, el gobierno parecía entusiasmado de querer competir y, quizás, ganarle a ella en la provincia de Buenos Aires.

- Totalmente, eso es lo que quería. Yo creo que puede cambiar inclusive las alianzas. Yo no sé si el PRO va a dar todo su aval a una alianza con la Libertad Avanza después de esta reconfiguración del mapa electoral. Te reitero que la semana pasada hubo nueve diputados del PRO que se que se ausentaron al momento de votar.

- Exacto. Con jubilaciones.

- Exacto. No quisieron votar en contra, es decir, empieza a perfilarse un sector del PRO que no está dispuesto a que lo basureen todo el tiempo, le pidan que levante la mano siempre y que no le paguen con nada. Entonces, creo que puede cambiar el armado electoral, por eso yo celebro que la Corte con tanta celeridad lo haya hecho. La corte ha entendido 28 veces en la causa de Vialidad, por distintos recursos que había presentado Cristina, es decir, que era un expediente que ella conocía, aparte hace 10 días también había fallado en la Ruta del dinero K, que está vinculada a esto. Quiero resaltar la tarea del fiscal (José María) Campagnoli y todo su equipo que fue perseguido por investigar la Ruta del dinero K del amigo del gobierno, como era Lázaro Báez. Celebro que haya sido rápido el fallo, con tiempo para que el mapa electoral se reconfigure y se arme de acuerdo a los consensos y a los criterios que cada espacio político considere para aliarse.

- Recién nombrabas Ficha Limpia. Vos habías votado a favor del proyecto anterior.

- Sí, soy autora también.

- Ahora hay uno nuevo del diputado Fernando Carbajal, que en vez de modificar el Código Electoral, va por el Código Penal Procesal. ¿Estás de acuerdo? ¿Esto va a sentar un precedente para que avance la iniciativa?

- Sí, yo creo que esto va a sentar un precedente. Firmé y acompañé con mi firma el proyecto de Fernando Carbajal. Es el camino modificar directamente el Código Penal para que no sea necesario estar esperando esta tercera instancia, sería, porque eso fue una modificación que hizo el kirchnerismo mismo cuando fue gobierno la última vez para que todo cuestionamiento tenga que pasar por la Corte. La Corte es primera instancia en cuestiones entre Estados o de diplomáticos. Y tercera instancia cuando hay recurso extraordinario nada más. Acá no hubo nada de eso y, sin embargo, tuvo que pasar igual porque Casación rechazó el recurso extraordinario. No había ninguna violentación de los garantías constitucionales. Sin embargo, este artículo que modificó el kirchnerismo durante su último mandato habilitaba que todo pase siempre por la Corte, como una tercera distancia.

- ¿Hablaste con Carrió estos días?

- Sí, estuve con ella el sábado. Obviamente no sabíamos que esto iba a pasar pronto. Me llena de orgullo pertenecer a un espacio que no tuvo miedo, se las bancó como se las tuvo que bancar porque las tres impulsoras tuvieron que tener custodios por los insultos que recibían en la calle, las amenazas. No denunció en la tele, porque muchos hablan de corrupción en la tele, pero cuando hay que poner la firma en la justicia no la ponen. Creo que los argentinos deberían tal vez este valorar espacios con coherencia, últimamente nos guiamos por influencers, la cara más bonita o el que grita más fuerte, y lo que vos necesitás cuando tenés que votar legisladores es gente que tenga coherencia, formación y que se anime a representarte. Hacer esta denuncia también es representar.

- ¿Y cómo está ella ahora? ¿Cómo la ves?

- Está tranquila. Ya lo he dicho, hay gente que la sigue a Cristina, por supuesto, y que está dolida porque la verdad duele. Ella delinquió, usufructuó los bienes del Estado para beneficio propio y eso es un mensaje para todos los que políticos, funcionarios, sindicalistas, toda persona que maneje bienes del Estado tiene que saber que el que las hace las paga en Argentina. Cristina fue condenada en primera instancia mientras era vicepresidente de la nación, la justicia funcionó y es uno de los poderes del Estado que tiene que ser prestigioso, estas son muestras de que puede serlo. Y no son jueces macristas, porque los que investigaron son todos jueces que ha nombrado el kirchnerismo. El PJ siempre tuvo la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado en estos 40 años de democracia, y todos han pasado por esa comisión, y en el recinto -donde ha tenido siempre mayoría el peronismo- han aprobado esos pliegos. Que no diga que son jueces las macristas, que no diga que es lawfare, porque hasta el mismo Diego Luciani lo propuso ella. Al juez Rosatti de la Corte, ella lo propuso para que sea ministro de justicia. Así que no engañemos más a la gente, asuman la responsabilidad que han tenido en el hecho.

Marcela Campagnoli sobre la condena a Cristina Kirchner: "No son jueces macristas, los designó el kirchnerismo" Marcela Campagnoli tras la condena a Cristina Kirchner: "No son jueces macristas, los designó el kirchnerismo"

- ¿Es el inicio del fin del kirchnerismo?

- A mí nunca me gusta matar a nadie porque me parece que los reavivás. Creo que es un momento difícil para el kirchnerismo, y una oportunidad para el peronismo de separar la paja del trigo y decir qué es lo que quieren ser: un partido de ladrones que siempre esté acusado de poca transparencia, o uno de la democracia, trabajar con transparencia, responsabilidad y no utilizar a los pobres.

- No es como el 17 de octubre.

- No, no. Y acá lo que es claro es que el peronismo siempre ha utilizado a los pobres en esa causa y se ha aprovechado de ellos porque es mucho más fácil tener a alguien siempre necesitándote. Nunca le diste lo que necesita realmente porque sería darle la libertad y que no te necesite más. Hoy desgraciadamente el pueblo, el trabajador, el que vive en los sectores más vulnerables necesita de la dádiva porque no le no llega a fin de mes. Hay que lograr que la gente pueda vivir con lo de ellos.

- ¿Crees que el gobierno va a sacar rédito de que se la haya condenado por tercera vez durante de su gestión?

- El gobierno no puede sacar ningún rédito de esto porque quiso empantanar la cancha llevando a dos ministros nuevos a la Corte. Dudo que pueda sacar rédito de esto cuando todos sabemos que él la quería de contrincante, así que no creo que vaya. Celebremos que hay justicia, porque esto no es venganza, esto no es revancha. Esto es justicia.

