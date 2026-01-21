Manuel Adorni se hace cargo de la motosierra y ordenó recortar los viáticos para funcionarios públicos

Con Javier Milei en el Foro de Davos, el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , quedó a cargo en la Casa Rosada y decidió tomar la motosierra por el mango. En ese sentido, mientras continúa con la supervisión de los diferentes ministerios, el vocero prepara una medida para avanzar con el ajuste de gastos en la gestión.

En el Gobierno, quien habitualmente se ocupa de empuñar el ajuste fiscal en la gestión es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . Él se encuentra acompañando al presidente durante su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza.

Tan es así, que el 'Coloso' -como lo acostumbra llamar Milei- lleva la cuenta en sus redes sociales de la cantidad de empleos públicos que la administración libertaria se ocupó de eliminar. Sea por despidos o por no renovación de contratos, en los gráficos del Ministerio de Desregulación se celebra cómo 60.494 empleados ya no forman parte de la planta del Estado .

"Bajar el gasto público es bajar impuestos. Bajar impuestos es que decidas vos en que gastar tu dinero y no que sea un político el que decida cómo se gasta", manifestó el funcionario en la última actualización de diciembre.

Al igual que Sturzenegger, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparte la filosofía de la motosierra y por eso se propuso como objetivo central reducir para fin del primer trimestre en un 10% toda la planta estatal. Un deseo difícil de instrumentar con velocidad sin que eso repercuta en el funcionamiento de las áreas del Estado, pero que el portavoz parece determinado a llevar adelante.

En el mientras tanto, Adorni busca avanzar con otras medidas de ajuste más simbólicas que refuercen la narrativa de La Libertad Avanza de "la lucha contra la casta": recortar privilegios de funcionarios públicos.

Según pudo confirmar MDZ, el jefe de Gabinete trabaja en una resolución que se propone prohibir los pasajes en primera clase para funcionarios públicos y limitar viáticos para toda la estructura de la administración pública, salvo los ministros del Gabinete.

Vehículos oficiales, afuera

La medida es una continuación de la política implementada dentro de la Jefatura de Gabinete en diciembre, cuando Adorni decidió la revocación inmediata de todas las asignaciones de vehículos oficiales y choferes para personal bajo la órbita del organismo.

Con el argumento de reforzar los principios de austeridad y eficiencia, Adorni estableció un estricto protocolo donde los funcionarios que necesiten un vehículo deben justificar por escrito el motivo de la solicitud. Así, el vocero instauró una supervisión centralizada que apunta a reducir discrecionalidades y evitar la utilización de recursos públicos para tareas ajenas a las oficiales.

Si bien aún no se conoce su impacto fiscal, la medida es principalmente simbólica. Sin embargo, el ajuste durante la gestión de Javier Milei no lo fue. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto público nacional cayó un 27% real entre 2023 y 2025.

Sin embargo, esa caída -que equivale a unos US$38.000 millones a valores del pasado noviembre- no responde a la eliminación de coches oficiales a funcionarios, sino mayormente a los recortes en en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.