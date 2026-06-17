Manuel Adorni no seguirá como jefe de Gabinete y en Casa Rosada analizan distintas alternativas

" Manuel Adorni no seguirá como jefe de Gabinete ". Esa es la línea que en las últimas horas distintos funcionarios del Gobierno nacional bajaron a los diputados, senadores y gobernadores para intentar frenar la presión por la salida del jefe de Gabinete.

"Esto empieza a tener fecha de vencimiento y el propio jefe de Gabinete debería tener un gesto con el Gobierno y los aliados, y dejar el cargo", reconoció una alta fuente de La Libertad Avanza en el Congreso.

En ese contexto, en la Casa Rosada analizan distintas alternativas para Manuel Adorni , que si el Gobierno no lo corre del cargo, el Congreso de la Nación lo podrá remover de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una moción de censura, un mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Una de las alternativas que llegó al oído de un gobernador aliado es mantenerlo dentro del Gabinete, como ministro de Interior, y designar a Diego Santilli como jefe de Gabiente. Así, el oficialismo apunta a bajar la tensión, sin correr directamente del Gobierno a una de las personas de máxima confianza del presidente y de su hermana Karina.

Aún así, esta enroque no convence demasiados a los bloques parlamentarios dialoguistas con Gobierno nacional que le soltaron la mano a Milei con el escándalo de Adorni. "Un Gobierno que viene a cambiar el país no puede hacer esas piruetas para sostener a Adorni en el cargo", analizó uno de los aliados de La Libertad Avanza que pide que Adorni esté afuera de la función pública.

Desde el martes en Casa Rosada se armó un equipo de trabajo integrado por Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem e Ingacio Devit para intentar contener la presión de los aliados por la renuncia de Adorni. Hablaron con diputados, senadores y gobernadores para llevarles calma. Allí les dijeron que más tarde o temprano iba a dejar el cargo de jefe de Gabiente.

Lo que nadie podía confirmar es si iba a seguir o no como funcionario. Incluso, se especuló con una posible embajada o un ministerio con bajo perfil para Adorni. Lo cierto es que la moción de censura solo aplica para la figua del jefe de Gabinete.

En caso de querer remover algún otro funcionario, se debe iniciar un juicio político, un proceso mucho más engorroso que requiere de mayorías especiales muy difíciles de alcanzar para cualquier oficialismo.

El Senado puso a Manuel Adorni contra las cuerdas

El Senado tiene previsto reunise a las 18 de este miércoles para definir un esquema de sesión, que había sido pedida por La Libertad Avanza. Sin embargo, al calor del escándalo patrimonial de Adorni, que justificó su incremento patrimonial con exitosisíma inversión en criptomonedas, la posibilidad de tratar una moción de censura contra el jefe de Gabiente tomó relevancia, mientras los senadores aliados comenzaban a desmarcarse del Gobeirno que sostenía a Adorni.

En el Seando, el oficialismo no podrá hacer nada para detener esta jugada de la oposición, a la que está subudido no solo el kirchnerismo, si no también el PRO, la UCR, los bloques de gobernadores aliados y hasta la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que ya dijo que lo de Adorni fue una "omisión ética".

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la propia Bullrich intentó hasta donde pudo frenar la seisón del jueves. Pero la oposición ya estaba decidida a avanzar contra el jefe de Gabinete si no lo echaban antes.

"Si se lo mantiene en el cargo, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni", anticipó el titular del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, esta mañana en una entrevista. El senador macrista fue contundente: la permanencia del jefe de Gabinete "no da para más". Según Goerling Lara, Adorni "está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos".