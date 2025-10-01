Manuel Adorni lleva adelanto su conferencia de prensa en medio de las dudas sobre el futuro de José Luis Espert
El portavoz Manuel Adorni finalmente desarrolla la conferencia de prensa en medio de la tensión cambiaria y las reuniones de último momento por la candidatura de José Luis Espert.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, finalmente desarrolla este miércoles su conferencia de prensa en plena discusión interna del Gobierno sobre el futuro de José Luis Espert. El primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires quedó envuelto en un escándalo, luego de una denuncia que lo acusó de recibir US$200 mil de un empresario detenido por narcotráfico.
Noticia en desarrollo...