Manuel Adorni cruzó a Axel Kicillof por las reelecciones indefinidas en PBA: "Estamos en contra de que se perpetúen"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , rechazó este martes la iniciativa impulsada por la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof para restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires .

" Nosotros con la perpetuidad en el poder estamos en contra y vamos a estar en contra siempre ", planteó el vocero presidencial en una conferencia de prensa luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, asegurara que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y considerara que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

La decisión del Gobierno bonaerense, que planea tratar el proyecto en 2026 , responde a un constante reclamo de los intendentes, que quieren derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Así, los cargos ejecutivos y legislativos municipales podrían ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular.

En ese marco, Manuel Adorni remarcó que el Gobierno nacional está en la vereda contraria a la provincia de Buenos Aires y sentenció que está "completamente en contra de que una persona se perpetúe eternamente en el poder hasta el día de su muerte".

Sin embargo, el jefe de Gabinete aclaró que "lo que haga la Provincia con su poder ejecutivo, en este caso el municipal, es un tema de la Provincia que tendrán que discutir los ciudadanos a través de sus legisladores". "Es un tema que nos excede. es decisión del ciudadano a través de sus legisladores y hay que respetarlo", concluyó el vocero.

Los intendentes que no pueden reelegir en 2027

La normativa será uno de los grandes ejes de debate de cara al próximo año y tendrá como principales protagonistas a los 82 intendentes bonaerenses que no pueden ir por un nuevo mandato.

Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición, como Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza) y Miguel Lunghi (Tandil).

También están impedidos de presentarse Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Será un año álgido para la Legislatura Bonaerense, donde el oficialismo de Axel Kicillof se encontrará una resistencia mucho mayor tras la incorporación de las nuevas bancas libertarias, que se posicionó como la segunda fuerza.