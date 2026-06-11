Manuel Adorni confirmó que irá al Senado a dar explicaciones en medio del escándalo patrimonial
Manuel Adorni irá al Senado en julio de este año donde se enfrentará cara a cara a la oposición, en medio del escándalo por su declaración jurada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que irá al Senado en julio a presentar el informe de gestión del gobierno de Javier Milei. El funcionario lo confirmó en la reunión de la mesa política del Gobierno, en medio del escándalo patrimonial que lo tiene como protagonista.
"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", informó el jefe de Gabinete en sus redes sociales, luego de la reunión de la mesa política.
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